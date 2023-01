Alix Aspe, de La Mesa Caliente, demuestra cuál es su truco para ponerse las pestañas

Alix Aspe es una de las conductoras consentidas de La Mesa Caliente, sin embargo, es através de Instagram en donde esta comunicadora suele compartir tips de moda y belleza que realmente complacen al público que la sigue. Permitiéndole tener así una relación más estrecha con sus fans, quienes aplauden el contenido que ésta propone en sus plataformas digitales.

Hace unas horas demostró cómo un reto viral está muy lejos de ser eficaz, versus la realidad. Razón por la cual decidió mostrarle a sus “followers” su estrategia real para colocarse las pestañas sin lastimarse los ojos ni llenarse de pegamento.

¡Los consejos de Alix!

Alix fue una de las conductoras de Telemundo que estuvo trabajando para la transmisión del Miss Universo, que nos dejó como reina absoluta a Miss USA. Después del gran trabajo realizado, Aspe hizo uso de sus redes sociales para conversar con su público bajo la premisa de dejarles una serie de consejos motivacionales inspirados en el poder del agradecimiento. View this post on Instagram A post shared by Alix Aspe (@alixaspe)

Lo primordial de sus palabras, sin restarle importancia a todo lo que dijo, está en el hecho de priorizar tus propias metas y valorarte siempre, en todo momento y lugar. Pide así que no abandonen sus sueños y que se motiven siempre a salir adelante y mejorar en todo lo que emprendan. View this post on Instagram A post shared by Alix Aspe (@alixaspe)

Aquí también les dejamos un video en el que Alix Aspe comparte en qué consiste su rutina de las mañanas, que va desde el cuidado de la piel, su rutina de ejercicios y cómo después de todo esto se preparara para enfrentarse a su día laboral. View this post on Instagram A post shared by Alix Aspe (@alixaspe)

Lee más de Alix Aspe aquí:

Alix Aspe relata la travesía que vivió cuando llegó a EE.UU. y llora al recordar los malos momentos

Alix Aspe con un vestido de cuero café y zapatos de tacón en color blanco, robó suspiros con estilo y elegancia

Myrka Dellanos, Giselle Blondet y Alix Aspe nos abrieron el corazón de La Mesa Caliente, espacio donde el respeto tiene poder