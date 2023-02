La mejor pizzería de Estados Unidos, según Yelp, está en California

Si bien Italia es el país donde inventó la pizza y donde se encuentran las mejores pizzerías del mundo, Estados Unidos también alberga los mejores lugares para disfrutar de una de las más icónicas preparaciones de la cocina italiana.

Mientras que la la última edición de la guía 50 Top Pizza, Nueva York tendría a la mejor pizzería de los EE.UU. En su más reciente clasificación de las mejores pizzerías del país, Yelp apunta hacia California.

50 Top Pizza, guía nacida en Italia, clasificó a dos pizzerías en el primer puesto: Masanielli de Francesco Masanelli, en Caserta, Italia y Una Pizza Napoletana de Anthony Mangieri, pizzería ubicada en el Lower East Side, Nueva York.

Yelp coloca en el número uno de la lista de mejores lugares para pizza a Sapori Di 786 Grados, ubicada en Pasadena, California.

La plataforma identificó los negocios en la categoría de pizza, y luego clasificó esos lugares utilizando una serie de factores, incluido el volumen total y las calificaciones de las reseñas.

Sapori Di 786 Grados recibe las mejores críticas de lugareños y viajeros. La aclamada pizzería con el chef Ali Haider a la cabeza es conocida por sus pizzas gourmet al estilo napolitano, inspiradas en sabores de todo el mundo.

Según la reseña de Yelp, cada pizza de Sapori Di 786 Grados representa un país diferente. “Los Yelpers se entusiasman con la pizza ‘Bombay Tikka Masala´, con especias indias clásicas, y la pizza de ‘El Chapo’, la cual está cubierta con chorizo, cilantro y otros sabores con influencia mexicana.

La pizzeria mejor posicionada en Yelp también ofrece alternativas veganas, así como la opción de añadir una masa sin gluten a cualquier pizza.

Los Yelpers dicen: “¡Este restaurante sin duda hace la mejor pizza que he probado en mi vida! He estado viniendo aquí con bastante regularidad durante más de un año y probé la mayoría de las cosas en el menú y todo ha sido tan delicioso y sorprendente… Una cosa a tener en cuenta es que las pizzas no se pueden personalizar, ya que no se pueden agregar ni quitar ingredientes, sin embargo, los sabores en todo son excelentes tal como están. Además de las deliciosas pizzas, el servicio aquí es excepcional. Cada vez que vengo, el chef principal me saluda y ofrece una bebida de la casa. También puedes notar lo apasionados que son con su pizza aquí”. — Zarifa I.

Sapori Di 786 Grados ya ha sido elogiada en el pasado, a la pizzería se le otorgó el Título de Mejor Restaurante en California por USA Today 2016.

En el segundo sitio de la lista de mejores pizzerías de Yelp se encuentran ¡Ciao! Pizza y pasta en Chelsea, Massachusetts. El lugar es conocido por sus pizzas tradicionales al horno de leña, platos de pasta hechos a mano y postres caseros.

En tercer lugar se coloca Zeneli Pizzeria y Cucina Napoletana en New Haven, Connecticut. “Desde Nápoles hasta New Haven, este restaurante estilo trattoria adopta las recetas del viejo mundo italiano. Cada uno de los hermanos Zeneli aporta décadas de experiencia en todo, desde la ganadería hasta la elaboración de queso y el perfeccionamiento del arte de la masa de pizza perfecta”, comparte Yelp.

Te puede interesar:

–Mejores destinos gastronómicos de Estados Unidos en 2023 según Tripadvisor

–Revelan cuáles son los mejores 50 restaurantes del mundo de 2022

–Roscioli, una de las mejores trattorias de Roma llegará a Nueva York