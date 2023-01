Un nuevo golpe para Dani Alves: Joana Sanz le pide el divorcio

La modelo española y esposa del futbolista Dani Alves, Joana Sanz, ha solicitado de manera formal su divorcio con el jugador que actualmente enfrenta una demanda por agresión sexual contra una mujer en la ciudad de Barcelona, a quien le habría tocado sus partes íntimas y demás actos dentro del local de entretenimiento.

La información la dio a conocer la canaria de 30 años durante una entrevista para ‘El programa de Ana Rosa’, quien detalló que realizó la petición por medio de sus abogados, debido a que Alves renunció a la opción de mantener encuentros personales con su esposa en prisión por vergüenza de su actual situación.

Joana era una de las personas que más defendió al brasileño tras conocerse las acusaciones en su contra. Sin embargo, las más recientes declaraciones del jugador y la información recopilada por las autoridades demostraron que era víctima de infidelidad; tras este hecho eliminó todas las imágenes que tenía junto a su esposo en las redes sociales.

Asimismo, la modelo pidió que se respetara su privacidad ante este caso por medio de las redes sociales, ya que muchas personas habían empezado a atacarla por ese medio al defender al que era futbolista de los Pumas de la UNAM.

“Quiero dejar claro que las informaciones recientes sobre cosas que yo he dicho son totalmente falsas. No me he puesto en contacto con ningún medio ni ningún periodista en concreto. Cuando tenga algo que decir lo haré yo, Joana Sanz, vía comunicado en mis redes sociales. Todo lo demás son especulaciones. Agradezco la preocupación, pero en estos momentos hay un proceso en curso que merece no ser intoxicado”, publicó en su Instagram.

Actualmente Dani Alves se encuentra en prisión preventiva luego de ser acusado por una mujer de haber abusado sexualmente de ella el pasado 30 de diciembre en la discoteca Sutton de Barcelona; el jugador permanecerá recluido hasta que se determine si realmente es culpable o inocente.

Actualmente la defensa de Alves, que es comandada por Cristóbal Martell, sostuvo que presentará una solicitud para que el brasileño pueda dejar la prisión y permanecer en su hogar durante el juicio.

