El Señor de los Cielos hace que Telemundo se imponga en rating ante Univision en su franja

El lunes 30 de enero el rating fue de Telemundo en la franja horaria de El Señor de los Cielos, telenovela que con su octava temporada está arrasando en el gusto del público. Aurelio Casillas salió de la tumba para coronarse como la estrella más “taquillera” de la famosa cadena hispana. ¡Su historia no está muerta y así Rafael Amaya se convierte en uno de los astros más grandes de Telemundo! Arré.

Produ compartió los números que obtuvo El Señor de los Cielos versus la telenovela protagonizada por Gabriel Soto, “Mi Camino es Amarte”. Sin embargo, vale agregar que La Casa de los Famosos y Amor y Traición se quedaron atrás en comparación a la competencia, aunque es importante señalar que los números de ambas producciones son muy buenos y la diferencia tampoco es tan abrasadora.

Produ ha tomado esta información compartida por Nielsen Overnight Ratings.

Según compartió Rafael Amaya en Instagram, las grabaciones de El Señor de los Cielos 8 llegó a su final, pero parece que este no es el fin definitivo de la historia de Aurelio Casillas. Pero el actor tiene claro que si su regreso a esta historia ha sido un éxito en el gusto del público es gracias a todos los que lo acompañaron en este proyecto.

Pero Rafael Amaya también dedicó estas palabras que no podemos ignorar: “Estos dedos que están escribiendo este mensaje nunca se van a cansar de agradecerle a papá Dios y a ustedes el público, mi gente. ¡Gracias por haberme esperado y dejarnos entrar en sus casas y regresarnos al trono. Gracias!” View this post on Instagram A post shared by Cuenta Oficial Rafael Amaya (@rafaelamayanunez)

