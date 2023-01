Karol G prepara un gran anuncio para sus fanáticos

La cantante colombiana Karol G anunció que este miércoles le dará una sorpresa a sus millones de seguidores. La intérprete de ‘Provenza’ lo hizo a través de un mensaje de voz en su canal de Telegram y emocionó a todos sus fanáticos.

“Hey ¿cómo están pues?… Yo espero que estén bien y que no estén tan ansiosos como yo. Lo único que ha sido mi dia hoy es esperar a que sea mañana. Ya quiero que sea mañana, ya tiene que ser mañana”, dijo la colombiana en esta nota de voz que recibió miles de reacciones en su canal de Telegram.

En redes sociales los fanáticos han especulado sobre qué es lo que anunciará la cantante colombiana. Se rumora que podría ser la fecha de estreno de su próximo álbum musical, algo que sus seguidores han estado esperando desde hace mucho tiempo.

“Yo ansiosamente esperando la noticia! Siento que por fin nos dará la fecha de su álbum! Te amamos Carolina“, “Un álbum nuevo sería lo mejor”, “¿Será su álbum?”, “Oh mi dios es hoy es hoy que la BICHOTA lanzará su álbum k13”, “Es un álbum nuevo, estoy segura” y “Será un álbum” son algunos de los comentarios en referencia a esa situación que dejaron los internautas.

Recientemente desde Los Ängeles Karol G conversó con ‘El Gordo y La Flaca’ y aseguró que quiere prepararse y estudiar muchísimo más para poder darle mejores cosas a sus miles de fanáticos, quienes el año pasado tuvieron la oportunidad de disfrutar de la colombiana en concierto en varios países de Latinoamérica y en Estados Unidos.

En la gira por territorio estadounidense la colombiana realizó 33 presentaciones y todas estuvieron completamente agotadas.

“TODOS bailando y disfrutando la vida en el mismo lugar… Tengo que decir que tengo el público más lindo, el que más canta, el que más baila, los que más gritan, los más especiales… Amé los disfraces, las flores, los regalitos, los letreros, las veces que no me dejaban cantar por gritarme cosas bonitas, las veces que me hicieron llorar de amor y que lloraron conmigo y la felicidad que cada uno irradió en ese lugar”, fue parte de lo que dijo en su mensaje tras concluir la gira de conciertos.

