“Perdona Nuestros Pecados” se estrena en Univision el próximo lunes 21 de febrero a las 8/7c 

“Perdona Nuestros Pecados” es la nueva telenovela que estrenará Univision en este 2023. La historia tiene como protagonista al gran actor Jorge Salinas. Esta producción cuenta con Erika Buenfil como pareja protagónica. El público verá cómo la narrativa de este drama se centra en la traición, el egoísmo, el abuso de poder y los crímenes que buscan vencer el amor.

Es importante señalar que la historia cuenta con la canción original “Beso prohibido”, de José Luis Roma. tema que desde luego acompaña a la perfección una historia original de la televisión chilena. Pero, aún cuando “Perdona Nuestros Pecados” con Jorge Salinas es un remake, éste merece todos los aplausos porque TelevisaUnivision nos presentan actuaciones magistrales.

La historia ha sido escrita por Carmen Sepúlveda Luis Alberto Reynoso y la dirección está bajo los mandos de Santiago Barbosa y Jorge Robles. La productora de ésta no es otra que Lucero Suárez, 59. Suárez trabajó previamente en producciones tales como: “Cuna de lobos” y “El extraño retorno de Diana Salazar”.

TelevisaUnivision nos confirma, además, que “Perdona Nuestros Pecados” es la historia que marcará el debut de los actores Oka Giner y Emmanuel Palomares como protagonistas. La pareja contará una historia de amor prohibido y le darán vida así a los personajes de Elsa Quiroga y Andrés Martínez.

Jorge Salinas es Armando Quiroga

La historia se desarrollará en el pueblo de San Juan, en donde Salinas le presta su cuerpo a Armando Quiroga, padre de Elsa -Oka Giner-. Armando es un hombre poderoso que no está dispuesto a aceptar la relación de su hija con el joven Andrés, debido a prejuicios sociales.

La telenovela también cuenta con las actuaciones de César Évora, Sabine Moussier, Marisol del Olmo, Osvaldo de León, Rocío de Santiago, Montserrat Marañón, Ricardo Fastlicht, Óscar Bonfiglio, Daniela Cordero, Fernanda Urdapilleta, Pato de la Garza, Sofía Mariel y Fausto Emiliano Espejel, entre otros.

Frente a Frente con La Casa de los Famosos de Telemundo

“Perdona Nuestros Pecados” se verá las caras contra La Casa de los Famosos. El exitoso reality de Telemundo entra en la franja horaria de estreno de esta historia, ya que la producción cuenta con dos horas al aire. View this post on Instagram A post shared by Telemundo Realities (@telemundorealities)

La Casa de los Famosos es uno de los proyectos más exitosos de Telemundo, y es el proyecto que se ve antes de “El Señor de los Cielos”, historia que tiene como protagonistas a Rafael Amaya y África Zavala, la cual ha estado obteniendo los máximos ratings en su franja horaria frente a Univision.

