El Reims de Francia paga multas de 25 mil euros por partido por tener a William Still como técnico

Para el inicio de la temporada 2021/2022 el Reims de Francia contrató al entrenador español Óscar García, esa temporada deja al equipo en la casilla 12 de la Ligue 1 de Francia, pero para la siguiente campaña el inicio no fue el mejor y la directiva lo desvinculó de su cargo, dejando al mando a un joven asistente de video llamado William Still.

Este belga no tiene licencia de entrenador UEFA por lo que el club de Reims tiene que pagar por cada partido que Still dirige en el campeonato francés 25,000 euros de multa, pero que hace a Still tan especial para que el club, aparte de su sueldo, decida pagar esta multa por encuentro.

Los números hablan por si solos y el entrenador de 30 años lleva 7 victorias, 7 empates y tan solo una derrota en 15 encuentros en el banquillo, colocando al club en la décima posición de la tabla y alejándolos del descenso.

Del Football Manager al banquillo

Still tiene muy poca experiencia en las canchas, pero una particularidad lo hace ser un estratega nato y es que el belga es fanático de los videojuegos en especial del Football Manager, es que William admitió que pasaba horas y horas jugando a este simulador de técnico de fútbol.

“Nunca había pensado que Football Manager hubiera podido influir en mi carrera en la vida real, pero sí. Me obsesioné y encendió el fuego que tengo ahora como entrenador“, comentó Still.

