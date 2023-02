Leslie Shaw habló tras el rumor de presuntamente haberse relacionado con Tommy Mottola, esposo de Thalía

La cantante Leslie Shaw desde el pasado fin de semana ha estado envuelta en una polémica luego que en las redes sociales se comenzara a decir que presuntamente ella se habría vinculado de manera sentimental con Tommy Mottola, esposo de Thalía. Desde ese momento, los internautas se han dirigido a su perfil de Instagram para dejarle comentarios negativos sobre el rumor.

A su vez, la peruana aclaró las expresiones que se han estado registrando desde hace poco y es que aseguró que ni siquiera conoce a la pareja de la también actriz, reconocida por sus grandes interpretaciones en telenovelas mexicanas.

“Nunca en mi vida lo he conocido, nunca lo he visto y yo he ido a varios eventos de la disquera”, comenzó diciendo en Magaly TV.

En el año 2020 fue estrenada una canción que se llama ‘Estoy Soltera’, tema que fue grabado por Thalía, Leslie Shaw y Farina, hecho que las habría llevado a formar una amistad luego de haber fluido la situación mientras estaban trabajando. Por ello, la peruana explicó que Mottola en ningún momento asistió al lugar.

“El día del videoclip, ella tiene un equipo de gente grande, la mayoría eran chicas, su maquilladora, su peinador, su stylist, estaba una señora también con la que conversamos, nos matamos de la risa… Él en ningún momento fue ni nada”, añadió en la entrevista.

Durante la conversación opinó sobre la supuesta separación y “crisis” que estarían viviendo como esposos, pues el rumor tomó muchísima más fuerzas desde el momento en el que empiezan a decir el nombre de un tercero, tal y como lo fue el de Shaw.

“Todos los matrimonios tienen una crisis, imagínate, nada es perfecto“, dijo.

Antes de finalizar habló de la intérprete del personaje de ‘Marimar’ y ‘María la del Barrio’, y agregó que: “A ella obviamente que la respeto, no es cualquiera, es Thalía“.

Leslie en el año 2022 se comprometió con el reguetonero ‘El Prefe’, es decir, sentimentalmente se encuentra en una relación y cuenta con planes de boda próximamente.

