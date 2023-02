Madonna responde por burlas a su nuevo rostro: “Vivimos en un mundo que se niega a celebrar a las mujeres que pasan de los 45 años”

Madonna, 64, se convirtió en el centro de las burlas y las críticas luego de su aparición en la gala de los Premios Grammy. La cantante apareció con lo que muchos han llamado “un rostro irreconocible”. La artista, como era de esperarse, ha reaccionado y destacó que considera que este acoso desatado en torno a su cara es una prueba más de la discriminación a la que se enfrentan las artistas por su edad, según reportaron medios como Showbiz, también señaló estas burlas como “misoginia que impregna el mundo en que vivimos”.

A través de Instagram Madonna ahondó más en este tema que la golpea directamente diciendo: “Vivimos en un mundo que se niega a celebrar a las mujeres que pasan de los 45 años y siente la necesidad de castigarlas si siguen teniendo una voluntad fuerte, siendo trabajadoras y aventureras”.

La “Material Girl” presentó esa noche a Kim Petras y Sam Smith, quienes ganaron el premio a Mejor Actuación Pop Dúo/Grupo y reflexionó cómo este momento se ha visto eclipsado por las risas que se han querido desatar en torno a su rostro.

“Fue un honor para mí presentar a Kim Petras y Sam Smith en los Grammy. Quería entregar el último galardón, el de Álbum del año, pero pensé que era más importante presentar a la primera mujer trans que actuaba en los Grammy, porque era un momento histórico”, dijo la cantante según reportó Showbiz “¡¡Y encima ganó un Grammy!!”, exclamó ésta. Continúa: “En lugar de centrarse en lo que dije en mi discurso, en el que daba las gracias por la valentía que demuestran artistas como Sam y Kim, muchas personas prefirieron hablar solo de mis fotos”.

La reina del pop no tituveó al agregar: “Nunca me he disculpado por ninguna de las decisiones creativas que he tomado, ni por mi aspecto o mi forma de vestir, y no voy a empezar a hacerlo ahora. He sido degradada por los medios de comunicación desde el principio de mi carrera, pero entiendo que todo esto es una prueba y estoy feliz de hacer de pionera para que todas las mujeres que vienen detrás de mí puedan tenerlo más fácil en los años venideros“.

