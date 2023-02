Super Bowl 2023: cuánto cuesta el trofeo Vince Lombardi, quién lo hace y dónde

En cada inicio de temporada de la NFL los 32 equipos que la conforman salen con un solo objetivo, ganar el Super Bowl y alzar el emblemático trofeo Vince Lombardi. En esta ocasión la oportunidad es para Kansas City Chiefs y Philadelphia Eagles.

Este domingo se define al ganador del Super Bowl LVII y solo un equipo podrá presumir en su vitrina el preciado trofeo.

Todos sabemos que los dos equipos saldrán con todo para ganar el Super Bowl, pero no todos conocen qué hay detrás del disputado trofeo Vince Lombardi.

¿Quién fue Vince Lombardi?

El trofeo recibe ese nombre en honor a Vince Lombardi, entrenador de los Green Bay Packers entre 1959 y 1967, equipo con el que ganó los dos primeros Super Bowl de la historia. Su registro en temporada regular de por vida es 96-34-6 y en Playoffs logró un increíble récord de 9-1, totalizando récord total de 105 ganados, 35 perdidos y 6 empatados.

¿Quién hace el trofeo Vince Lombardi?

En 1966 el comisionado de la NFL, Pete Rozelle, contactó a Tiffany & Co para que diseñara un trofeo para el Campeonato Mundial AFL-NFL 1967. La primera versión del trofeo se fabricó en Newark, Nueva Jersey, pero desde 2017 se fabrica a mano en un taller de cerámica de Tiffany’s en Cumberland, Rhode Island.

Oscar Reinder, ex vicepresidente de Tiffany & Co, sabía poco de futbol, pero no fue obstáculo para diseñar la copa. Compró un balón de futbol americano y lo colocó en una caja de cereal que funcionaba como base, dibujó el boceto en una servilleta mientras desayunaba y lo presentó a la NFL.

A partir de ese momento, Tiffany & Co es la encargada de producir el trofeo de 22 pulgadas de alto con un peso de 7 libras, que se elabora con técnicas del siglo XIX en un proceso que tarda 4 meses.

¿Cuánto cuesta el Vince Lombardi?

El trofeo Vice Lombardi cuesta aproximadamente $50 mil dólares, está hecho con plata de ley y cada diseño pasa a ser propiedad del equipo ganador.

La joyería Tiffany & Co también hace réplicas del trofeo original para todos los jugadores del equipo ganador, mismas que tienen un precio aproximado de $1,400 dólares.

Además, para cada Super Bowl la NFL entrega al equipo campeón los primeros 150 anillos por los que paga aproximadamente $5,000 dólares cada uno, aunque pueden costar más y depende del dueño del equipo cubrir la diferencia si llegan a ser más caros por las piedras y diseños que se agreguen, según señala el sitio Jewelers Mutual.

