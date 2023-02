Carlos Rotondi sale en defensa de Potro Gutiérrez: “Todos somos responsables de esta situación”

La crisis que atraviesa actualmente la Máquina de Cruz Azul en el torneo Clausura 2023 de la Liga MX ha afectado de gran manera a todo el equipo, especialmente al director técnico Raúl ‘Potro’ Gutiérrez, quien a pesar de mantenerse todavía al mando, su futuro pende de un hilo en caso de no lograr buenos resultados.

Ahora, tras la derrota registrada este fin de semana contra los Diablos Rojos del Toluca, su estadía en el banquillo parece tener un futuro mucho más corto. A pesar de esto, el estratega ha recibido el respaldo de diversos jugadores como Carlos Rotondi, quien aseguró que no toda la culpa de la crisis que atraviesan proviene de Gutiérrez.

“No es responsabilidad 100% del Potro, creo que todos tenemos la responsabilidad. Cada jugador, directiva, cuerpo técnico, todos nos tenemos que hacer cargo de esta situación”, dijo Rotondi durante una conferencia de prensa tras la derrota de La Máquina 3-1 ante el Toluca en el Estadio Nemesio Díez.

Rotondi también fue cuestionado sobre la salida del Potro Gutiérrez en el presente torneo, a lo que sostuvo que esa decisión es únicamente de la directiva del club.

“Eso ya lo verá la directiva. Todos somos responsables acá, nadie tiene menos culpa que otro, toque lo que toque, hay que seguir trabajando”, resaltó el atacante tras responder a estos cuestionamientos.

“Obviamente son entendibles las críticas. Siento bronca e impotencia, porque un club así no puede estar en esta situación. Lo que he dicho siempre, no queda otra que dar la cara y empezar a ganar. Es la única forma de sacar situaciones así adelante”, destacó el jugador.

Actualmente la Máquina de Cruz Azul se ubica en la penúltima posición del torneo Clausura 2023 de la Liga MX al registrar un solo punto, producto de un empate y cuatro derrotas en los cinco partidos disputados hasta la fecha.

Contenido relacionado

–Potro Gutiérrez cuenta todo sobre su permanencia en Cruz Azul: “Hasta que no te digan gracias, esto sigue”

–No escondió nada: Andrea Pirlo contó toda la verdad sobre su relación con Cristiano Ronaldo

–Sebastián Jurado muestra su enojo tras no ser tomado en cuenta dentro de Cruz Azul