Un joven de 15 años falleció en el Metro mientras hacía “subway surfing“ en Brooklyn

Este martes la Policía de Nueva York (NYDP) informó del fallecimiento de un joven de de 15 años mientras “surfeaba“ en un tren que cruzaba el puente de Williamsburg hacia Brooklyn. Se conoce que el quinceañero viajaba en le techo del Tren J, que sale desde Manhattan y avanzaba sobre East River, cuando impactó con una viga de metal.

El joven cayó entre los rieles del tres y fue atropellado. Según el departamento de Policía el adolescente se encontraba solo al momento del incidente. En ese sentido, las autoridades del transporte subterráneo detuvo las operaciones de los trenes J y M en las estaciones Marcy Av y Delancey St-Essex, mientras las autoridades investigaban el hecho.

Las autoridades no han publicado por los momentos el nombre de la víctima. “No podemos enfatizar lo suficiente lo peligroso que es viajar en el exterior de los trenes”, dijo la noche de este lunes el presidente de la NYC Transit, Richard Davey, al mismo tiempo que recordó que durante el verano de 2022 se registraron varios incidentes de este tipo, reseñó el New York Post.

De acuerdo a las cifras Autoridad Metropolitana del Transporte (MTA) las cifras de incidentes asociados al “surf de metro“ aumentaron un 560% desde enero a mayo de 2022, con un total de 449 de casos. Durante 2021 se registraron un total de 68 incidentes de este estilo.

El pasado junio de 2022, Jason Wilcox, jefe de tránsito de la policía de Nueva York tildó al “subway surfing“ o “surf de metro“ como una actividad increíblemente peligrosa. Además de que varios de estos hechos han ocurrido en el puente Williamsburg.

