“Me veo volviendo”: Marcelo quiere regresar al Real Madrid

El futbolista con más títulos en la historia del Real Madrid, el brasileño Marcelo, afirmó que luego de concluir su contrato con el Olympiacos se ve “volviendo” al equipo blanco.

Entre los intereses de Marcelo está regresar al Real Madrid para trabajar en la cantera y formar a las futuras generaciones, tal como aseguró en una entrevista con ESPN.

“El Real Madrid es mi casa. Llegué con 18 años y he aprendido todos los valores del club con jugadores como Raúl, Iker Casillas, Sergio Ramos. Si digo la verdad, siento que no me he ido del Real Madrid. Uno es de donde nació. No me fui de Río de Janeiro, es imposible que te vayas”, dijo Marcelo.

“Una parte mía está dentro con mi hijo, que está creciendo. No estoy ahora, pero pienso que no me he ido. Me veo regresando, me gustaría muchísimo intentar ayudar a los niños que lo necesiten igual que cuando llegué con 18 años”, agregó.

Entre los recuerdos de Marcelo también está la última temporada que vistió la camiseta del Real Madrid, y lo complicado que fue tener pocos minutos de juego.

“Yo sabía que no era el titular y me pregunté qué podía hacer para ayudar al equipo. Estaba jodido por no jugar porque que un jugador diga que está contento en el banquillo, está mintiendo, es imposible”, admitió.

“Mi manera de ser y mi alegría han aportado mucho al equipo. Yo gané también los títulos. Es jodido ser capitán y estar en el banquillo sin jugar, pero tienes que entrenar al día siguiente y explicar a tu hijo que el míster no cuenta contigo. Esa temporada fue la mejor porque aprendí muchísimo como ser humano”, sentenció.

Con información de EFE.

