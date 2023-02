AMLO no dará permiso de que Tesla construya planta automotriz si elige Nuevo León

Desde octubre del año pasado se sabe que Elon Musk ha visitado México con el interés de construir una planta de Tesla y aunque no se ha dicho nada oficialmente por parte de la empresa en México la noticia ha causado gran revuelo.

Muchos estados están interesados en recibir lo que podría ser una inversión de $10,000 millones de dólares, pero Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el mandatario mexicano, ya tomó la batuta y dijo ayer que si Elon Musk se decide por Nuevo León le prohibirá el permiso para que Tesla se instale.

“Si no hay agua, no, no habría posibilidad, sencillamente no se entregan permisos para eso, o sea no es factible. No podemos seguir con la misma política”, dijo AMLO en una conferencia de prensa.

El mandatario dijo que hablará con la gente de Tesla para decirles “dónde es posible que se invierta, que haya agua, que haya espacios para el crecimiento urbano, porque no es agua nada más para las plantas, eso no es problema, porque se puede usar agua tratada, el asunto es que cualquier inversión, si es grande, implica más población, más servicios, más agua, calles, drenaje, transporte público, entonces no es crecer por crecer, sino que sea un desarrollo sustentable y que haya crecimiento con bienestar”.

AMLO reiteró que Monterrey los estados del norte tienen graves problemas de falta de agua, por lo que considera inviable la instalación de una planta de Tesla en la zona o en otras regiones de Nuevo León con situaciones similares.

Para López Obrador lo mejor es que se construya en un estado en el que no se carezca del agua o en Hidalgo, que tiene cercanía con el aeropuerto Felipe Ángeles, que se construyó durante su administración y que hasta el momento luce desértico y sin actividades.

Por su parte, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, contestó que en el estado sí hay agua suficiente para que Tesla construya su planta en la entidad.

“Nosotros vamos a trabajar con Tesla de la mano para que puedan ir aclarando y comprobando que no utilizan agua de consumo humano y que la que utilizan es tratada y es mínima”, explicó Samuel García a los medios.

