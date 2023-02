El público de ‘La Casa de los Famosos’ está feliz: Rey Grupero fue eliminado

Los deseos de muchos de los televidentes de ‘La Casa de los Famosos’ se han cumplido: finalmente Rey Grupero ha sido eliminado de esta tercera temporada del reality show de Telemundo y los internautas no han ocultado lo feliz que los hace esta situación.

Rey Grupero salió tras enfrentarse a Diego Solano y José Rodríguez en la eliminación, siendo esta a través de las votaciones del público televidente. Quien reciba menos votos, sale de la competencia.

En la cuenta de Instagram de Telemundo Realities el anuncio de la salida de Rey Grupero ha conseguido más de 3,000 comentarios. Estos son algunos de los más destacados:

“Si se pudo! Nuestros votos si se cuentan! Yessss”, “SEÑORRR ME HAS MIRADO A LOS OJOSSSS, PORFINNNNNN”, “La unión está la fuerza. Lo logramos entre todos”, “SE LOGROOOOOOO! El público decide. Gracias Telemundo”, “AL FIN SIIII HOY SE FESTEJA EN TODO EL UNIVERSO” y “Ahora hay que juntarnos y a celebrar esta gran victoria” son parte de las reacciones de los televidentes del show.

Hace unas semanas el youtuber mexicano estuvo nominado a eliminación, pero en esa oportunidad la eliminada fue Osmariel Villalobos. En ese momento el Rey Grupero le pidió al público que lo salvaran.

“Como ven que sí me nominaron ellos… Mi plan como de represente se revolvió un poco, yo estaba cumpliendo con la palabra que yo tenía. No sé qué hacer. Estoy respirando profundo, estoy tratando de relajarme. Estoy preparado para que me apoyen, otra vez les pido que me apoyen para seguir compitiendo y ahora sí competir con mi gracia, con mi carisma, y nominar a quien tengo que nominar sin ningún tipo de resentimiento”, fueron sus palabras hacia la cámara desde uno de los armarios de la casa.

Los internautas no estuvieron del todo de acuerdo con la salida de Villalobos y muchos decían que esperaban la salida del mexicano, que terminó concretandose poco tiempo después.

