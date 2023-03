Martha Debayle recibe ola de críticas por su nuevo “consejo de etiqueta”

Un video compartido en TikTok ha hecho que Martha Debayle vuelva a ser tendencia y que muchos la señalen tachándola de “arrogante” y “prepotente”. Aquí el vídeo que ha generado toda esta polémica, con el que ésta demuestra dos maneras diferentes de pedir una mesa, en un restaurante, sin tener reservación.

Este video de Martha Debayle me hizo llorar, la siento como mi tía!!

Que clase y distinción!! los del sonora grill la han de sentar en la entrada y hasta en silla alta para que todos la vean !!

Qué haríamos sin los consejos de Debayle?

😂😂🤣🤣 pic.twitter.com/A8w8jx4V61— ALEXEY (@AlexeyOrlov24) March 7, 2023

Podemos señalar, en defensa de Martha Debayle, que ella no está diciendo, según este video, cuál de las dos formas es la mejor, lo que sí queda claro es que una manera es más educada y menos soberbia que la otra. Debayle se ha caracterizado por una frase que deja en casi todos sus videos como: “share the knowledge” y porque muchos de sus videos en YouTube están orientados a consejos de etiqueta. Vale agregar que este tipo de contenido es el que en ocasiones genera discrepancia, porque no muchos de estos se aplican para la situación económica que reina en la mayoría de los hogares mexicanos. Pero más allá de este punto, sí hay quienes ven esto como una inspiración y aplauden sus enseñanzas.

Vale agregar que aún cuando la comunicadora y empresaria tiene muchos detractores son más los que agradecen y avalan el contenido que ésta comparte en todas sus plataformas sociales, en su canal de Youtube y en su revista “Moi”. Muchos de los temas que la empresaria pone sobre la mesa desde su programa radio van orientados también hacía las mujeres de todas las esferas y hay un mensaje de motivación detrás de muchos de sus discursos. View this post on Instagram A post shared by Martha Debayle (@marthadebayle)

Ha realizado además entrevista de mucho impacto, sosteniendo conversaciones con personalidades de renombre mundial, no sólo del mundo del entretenimiento sino también de la política, como esta que compartimos con la ex primera dama de los Estados Unidos, Michelle Obama. View this post on Instagram A post shared by Martha Debayle (@marthadebayle)

Lee más del mundo del espectáculo aquí:

Chris Rock llevaría 30 años obsesionado con Jada Pinkett Smith

FOTOS: Avril Lavigne confirma su romance con Tyga, a días de cancelar su compromiso

Hoy es el gran estreno de “Juego de Mentiras” y sus protagonistas nos hablan de este gran proyecto