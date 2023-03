Conoce la casa donde Yailin vivirá con su hija Cattleya y sin Anuel

La rapera Yailin La más viral ha decidido mantener su vida de lujos lejos de Anuel AA. Recientemente la dominicana de 20 años compartió un video en Instagram donde muestra detalles de la nueva residencia que ella compartirá con su hija Cattleya.

Poco después de que la rapera compartiera este tour por su nueva casa, muchos medios comenzaron a reseñar que la pequeña hija de Yailin y Anuely a había nacido. Aunque aún el nacimiento de Cattleya no se ha confirmado, todo indica que sí por una publicación realizada por ella.

Dicha publicación la hizo a través de sus historia de Instagram y consistía en una imagen con dos elefantes, uno más pequeño que otro, cargando con un globo en forma de corazón.

Regresando a su nuevo hogar, se debe decir que aún no está amueblado y no cuenta con ningún tipo de decoración. Seguramente tampoco está listo el cuarto de la niña, lo que podría ser un problema si se toma en cuenta que Cattleya probablemente ya nació.

Pese a todo lo que falta en la propiedad, Yailin se muestra muy agradecida y feliz con este paso que ha dado. “Gracias Dios por tu amor y bendiciones. Cada día confío más en tus planes para conmigo, gracias por mi nuevo hogar“, escribió.

Por los momentos tampoco se tiene seguridad sobre la ubicación de la vivienda, pero lo que sí se sabe es que una gran propiedad de dos plantas.

Su principal características son los grandes ventanales, los cuales ofrecen una impresionante vista y luz natural para mantener el espacio iluminado durante el día.

Yailin presumió esta propiedad poco después de haber preocupado a sus seguidores al hablar sobre la depresión que sufren algunas mujeres en al etapa final del parto.

La rapera compartió una imagen en la que se podía leer: “La depresión es algo muy difícil. Quiere adueñarse de ti si le demuestras que eres débil. Se adueña de tu corazón y tu mente, pero confío en ti mi Dios que nunca me vas a dejar sola porque soy fuerte como me enseñaste”.

Se debe destacar que la dominicana ha tenido que pasar los últimos meses de embarazo sin el padre de la pequeña, pues Anuel conformó su separación a inicios del mes de febrero.

El cantante, también conocido por ser exnovio de Karol G, dijo durante el video donde confirmó la separación: “Cuando yo me enamoro, yo me enamoro de verdad. Yailin es la madre de mi hija, no estoy con ella pero es la madre de mi hija. La muchachita trabaja con cojo, luchadora, sola desde pequeña. Apóyenla”.

