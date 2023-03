Los fanáticos de Francisca salen en defensa de su pelo rizo: “A palabras necias oídos sordos”

El pelo de Francisca sigue siendo tendencia en los comentarios de sus seguidores en su perfil de Instagram a casi 3 meses de haberse hecho el radical corte que significó reconciliarse con su niña interior.

La dominicana acaba de recibir el apoyo de sus fanáticos al publicar una fotografía junto a Maluma, quien estuvo de visita en ‘Despierta América’ para hablar de su tema ‘La reina’. Y es que hay personas que critican a la presentadora por esa decisión que tomó, pues no les gusta como luce su peinado, pero ahí están quienes la defienden y apoyan.

A ella le dijeron que a palabras necias, oídos sordos, que no le preste atención a esos comentarios negativos que no aportan nada a su felicidad, pues ella está contenta con sus rizos naturales.

“Solo el 30% de personas tiene el cabello rizado, a disfrutar sus rizos”, “Dios cuánto sufrimiento por los rizos de Francisca, péinense ustedes, dejen a uno vivir con nuestras melenas en paz” y “Francisca tú cabello está creciendo hermoso Dios te lo bendiga”, también le dijeron.

Hace unas cuantas semanas Francisca habló sobre la presión que sentía tras las críticas que había recibido. La dominicana respondió a un mensaje de un seguidor: “Me encanta las respuestas que das cuando te preguntan, que por qué no te alisas el pelo o por qué no te pones pelucas. La gente le encanta mandar y opinar en la vida ajena. Es de valiente no dejarse llevar por la presión social. Eres guapa en todas tus formas, vas por buen camino”, le dijeron.

“Ya solté la presión hace mucho! Y se siente muy bien vivir con esa libertad”, fue la respuesta de la presentadora de ‘Despierta América’.

