Clarissa Molina presume un look de infarto y su cinturita se roba las miradas

La dominicana Clarissa Molina hace una semana le informó a sus fanáticos que estaba enfrentando un nuevo reto profesional que la tenía muy contenta. La presentadora de televisión ahora es una de las encargadas de ‘Pase VIP’ donde dan todos los detalles de los ‘Latin American Music Awards’, y también se encuentra acompañada por: Migbelis Castellanos, Julián Gil, Arana Lemus y José Figueroa.

Molina el pasado lunes se mostró bastante feliz con el vestuario que lució, y es que decidió ponerse un romper color anaranjado que dejó parte de su abdomen descubierto, lo que le permitió poder presumir el tamaño de su pequeña cintura. Además, su cabello lo llevó suelto con algunas ondas.

“Hoy con mis compañeros en el show de nominaciones de @latinamas compartiendo la gran noticia de quienes serán los dos iconos que estaré entrevistando desde México y Colombia en un mega especial el 4 de Abril! Así que abróchense los cinturones! ✈️🧡🙏🏼”, fue el mensaje que acompañó el video que colgó en la red social.

Los internautas en la publicación se estuvieron pronunciando, debido a que estaban impactados por la manera en como se vio la conductora. Además, varios de ellos aprovecharon para felicitarla por el avance que ha tenido a lo largo de su carrera profesional.

Sin embargo, todavía siguen preguntando qué pasaría con Vicente Saavedra, y es que fue el pasado mes de diciembre cuando la dominicana explicó que su boda con él había sido cancelada de manera momentánea.

“Bella”, “Pero es que no comes arroz con habichuelas”, “Me encanta ese vestuario, lo quiero. De dónde es?”, “Felicidades por tu logro, bendiciones. Te mereces todas las cosas buenas, eres una persona muy real”, “Espectacular, pareces una reina“, “Qué lindo te queda el naranja”, “Sí, Clari es un chica fina”, “Alguien que me diga si ya no se va a casar”, “Muchas felicidades belleza por tus logros y metas”, “Reina”, “Clarissa va a conquistar un gran hombre”, “Súper linda con ese outfit”, “Chula, tú has puesto la locución y la animación a un nivel muy alto”, “Te voy a proponer matrimonio”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

