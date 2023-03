Exjefe policial de comisaría en La Vergne, en Tennessee, sabía de relaciones sexuales entre oficiales y no reportó la situación

Chip Davis, el exjefe policial del Departamento de la Policía de La Vergne en Tennessee despedido en medio de un escándalo sexual, reconoció ante las autoridades municipales que sabía de los encuentros prohibidos entre agentes de la comisaría.

La agente Maegan Hall es otro de los seis oficiales despedidos como resultado de una pesquisa que inició el departamento de recursos humanos de la comisaría luego de que uno de los involucrados llevara sus quejas ante el alcalde de La Vergne, Jason Cole.

El alcalde habría recibido confidencias que apuntaban a que Hall se estaba acostando con varios compañeros policías.

Aparte de Hall y Davis, el agente Juan Lugo Pérez fue despedido. Los sargentos Henry Ty McGowan y Lewis Powell; y el detective Seneca Shields también fueron removidos de sus puestos.

Otros tres policías fueron suspendidos luego de que transcendieran las alegaciones en diciembre pasado. Estos fueron identificados como el oficial de K-9 Larry Holladay, y los patrulleros Patrick Magliocco y Gavin Schoeberl.

Esta semana, archivos de audios que forman parte de la pesquisa transcendieron en reportes de prensa de medios como WKRN.

A principios de enero y como secuela del caso, la Ciudad de La Vergne contrató a un investigador para examinar las denuncias de que Davis sabía lo que estaba ocurriendo y no tomó acciones correctivas, más bien participó de los intercambios ilegales.

Davis recibió fotos y videos de desnudos en un teléfono de prepago al que llamaba “ole boy” (olé chico).

Davis fue despedido en febrero pasado.

En los audios de las entrevistas realizadas a Davis por un abogado contratado por la Ciudad se hace referencia a los textos que compartieron tanto el jefe policial como McGowan.

“El no me los envió a mí como como sargento McGowan”, alega Davis en la grabación. “Esos eran teléfonos personales. El me los envió como Ty y Chip”, añadió.

Davis sostuvo que algunos de los textos eran falsos. Adicional, catalogó a McGowan de “soplón” por entregarle al alcalde copias de los textos, lo que dio paso al inicio de la pesquisa.

“Estas conversaciones aquí, yo puedo decir que todas ellas son genuinas y auténticas, pero fueron desde teléfonos personales y conversaciones entre Chip y Ty”, planteó Davis. “Nada fue oficial”, insistió.

Los investigadores concluyeron que los mensajes son prueba de que Davis sabía lo que estaba ocurriendo y no reportó la situación. En lugar de esto, promovió el comportamiento y apoyó un ambiente de trabajo hostil.

Una de las cadenas de mensajes muestra uno supuestamente enviado por Davis lee: “Ya salió en RH (recursos humanos). Estamos hablando de eso ahora“.

Lo anterior fue en referencia al escándalo sexual. “Cualquier cosa puede suceder”, advierte otro texto.

Según consta en la grabación, Davis acusó a McGowan de borrar algunos de los mensajes del intercambio.

“Cuando yo digo, ‘cualquier cosa puede suceder’, era en referencia a, ‘oye, si Lewis no viene y me lo dice todo, yo no lo puedo ayudar, tú sabes, ‘cualquier cosa puede suceder'”, alega el exjefe policial. “No es diciendo que yo tengo una apuesta o algo por el estilo…”,

Eventualmente en los audios, Davis admite que sabía sobre las relaciones sexuales entre los oficiales. Sin embargo, citando la política de la Ciudad en estos casos, argumenta que no era requerido hacer un reporte porque supuestamente se enteró por una tercera persona y no por los agentes señalados.

“Si tú miras a la politíca, la política dice que es la responsabilidad y la obligación de los empleados involucrados revelar la existencia de la relación. Nadie la reveló. Sí, yo tenía conocimiento por una tercera vía, pero nadie sabía”, confesó Davis.

Hall, quien presentó una demanda contra la Ciudad y el Departamento, indicó la semana pasada en una entrevista con NewsChannel 5 que fue coaccionada a mantener relaciones sexuales con varios agentes del Departamento.

Según la versión de la mujer, fue sometida a un patrón de acoso e intimidación del que no sabía cómo escapar.

“Yo sé lo que la mayoría de gente está diciendo: ‘pudiste haber dicho que no’. Yo entiendo. Pero mi respuesta a ellos es que yo dije no, y ellos no podían aceptar un no por respuesta. Eventualmente, yo caí por la presión”, argumentó Hall en el intercambio con el medio.

