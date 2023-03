Raúl González volvió a ‘Enamorándonos USA’ y la audiencia reaccionó negativamente

El presentador Raúl González el pasado viernes por la noche volvió a tener la oportunidad de asistir a ‘Enamorándonos USA‘, y es que hace pocos días también había estado en el estudio para acompañar a Ana Patricia Gámez, quien se encontraba sola tras la ausencia de Rafael Araneda que había sufrido un accidente tras ser arrollado por un vehículo cuando él iba en su bicicleta.

Además, la cuenta oficial del programa en Instagram compartió una postal donde ambos conductores posaron muy sonrientes luego de haber finalizado el programa. A su vez, le agradecieron al venezolano por haber estado con ellos una vez más, y así entrar a los hogares de la audiencia que disfruta del espacio de televisión.

“¡Feliz fin de semana!😏Gracias a @raultvgonzalez por acompañarnos y a usted por sintonizarnos ❤️😍🫶🏻”, fue el mensaje que acompañó la foto compartida en la red social de la camarita.

La vez anterior muchos felicitaron al conductor de ‘Despierta América’ por el trabajo que había realizado en el estudio. Por ello, la audiencia hace poco había manifestado que deseaba que volviera pronto para gozar del carisma que le puso en aquella oportunidad.

Sin embargo, no todos los comentarios resultaron ser positivos en esta ocasión, pues fueron varios los internautas que criticaron la conducción de González, al tiempo que explicaron que él interrumpió de manera constante la transmisión. Por ello, le solicitaron que deje participar no solamente a las parejas, también a su compañera Ana Patricia.

“Raúl, tú hablas mucho, como por dos, mejor cállate”, “Por favor díganle a Raúl que deje hablar a Ana Patricia y a las parejas. Por favor, él habla demasiado”, “Raúl por favor, a veces es necesario escuchar y no hablar todo el tiempo”, “Manden a Raúl a callar, habla demasiado y es desesperante”, “Hoy el programa estuvo muy pesado con Raúl“, “Me fascina el humor de Raúl, excelente y buen animador”, “Raúl es demasiado pesado con sus chistes que no son buenos y habla fuerte”, “Qué pena como Raúl no sabe trabajar en este ambiente”, “Fue difícil ver el programa hoy, Raúl habla demasiado. Se pierde el enfoque del programa porque entre los chistes, interrupciones y habladera constante es imposible disfrutarlo”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

Te puede interesar:

· Audiencia de ‘Enamorándonos USA’ reacciona a la conducción de Raúl González tras la ausencia de Rafael Araneda

· Raúl González es atacado por su personaje de ‘Doña Meche’ y piden que no lo sigan “ridiculizando”

· Raúl González tiene un nuevo proyecto tras la salida de ‘Despierta América en Domingo’