Lili Estefan inicia la celebración de su cumpleaños 56 al lado de su amiga Thalía

La presentadora de televisión Lili Estefan este 20 de marzo tiene un motivo muy especial para festejar porque está cumpliendo 56 años. A su vez, ha hecho públicas algunas imágenes de lo que ha sido el inicio de la celebración donde además sale acompañada de su gran amiga Thalía.

Además, la cantante y actriz sorprendió a Lili tras llevarle un pastel de cumpleaños y luego grabaron un video cómico donde se ve que la conductora lucha para poder apagar las velas. En otro de los audiovisuales la mexicana le dice lo mucho que la ama y le da un beso en la mejilla.

“Happy Birthday to meeeee!!!! Primer día de primavera !!!! 🥳🥳🥳

Seguimosssss #TamosLocasPalCaraaaa mi amiga Que siga la tradición!!!!! Gracias por venir a celebrarme un año masssss Love uuuuuuu @thalia ti amoooo“, fue el mensaje que acompañó la galería de fotos que tiene en su perfil de Instagram la cumpleañera.

“Feliz cumpleaños Lili”, “Muchas felicidades”, “Feliz cumpleaños cariño, todo lo mejor del mundo”, “Que te apapachen mucho!!”, “Feliz cumple hermosa, y dile a Thalía que es una hermosa”, “Feliz cumpleaños Lili, te deseo que cumplas muchos más junto a esa familia que tienes”, “Muchas felicidades”, “Que cumplas muchos años más”, “Feliz cumpleaños Lili”, “Feliz cumpleaños para esa princesa hermosa”, “Muchísimas felicidades en su cumpleaños”, “Feliz y bendecido cumpleaños flaca bella”, “Dios te bendiga y te regale muchos años más”, Deseándote toda la felicidad del mundo en este día tan especial mi amiga”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

Thalía comparte una publicación de felicitaciones

La actriz Thalía aprovechó el cumpleaños de Lili para compartir unas postales a su lado, al tiempo que se mostró muy emocionada en esta fecha que significa mucho para ambas. Por ello, uno de sus deseos fue que tenga un año lleno de alegría.

“Happy birthday mi amada amiga @liliestefan 🥳 ¡Un año más celebrando tu vida! ¡Mucha salud,mucha alegría y muchos sueños cumplidos para ti, mi flaquita hermosa! te amo 🫶🏼 🎂🎈🎉”, fueron las palabras que la cantante le dedicó a la presentadora de televisión. View this post on Instagram A post shared by Thalia (@thalia)

