Sevilla pone fin al ciclo de Jorge Sampaoli y deja al equipo al borde del descenso

Este martes el Sevilla FC informó en un comunicado la desvinculación de Jorge Sampaoli como entrenador del equipo español, el estratega había llegado a mediados de octubre luego del mal arranque del equipo pero en menos de 5 meses no pudo levantar el rendimiento.

Solo 31 encuentros le bastó dirigir al estratega argentino para que la directiva del Sevilla decidiera no continuar con los servicios de Sampaoli, el récord que dejó fue de 13 ganados, 6 empates y 12 derrotas.

A pesar de meter al Sevilla en cuartos de final de la Europa League, el equipo andaluz está complicado en LaLiga pues se encuentra a la casilla 14 a solo dos puntos de la zona del descenso, principal tarea para Sampaoli desde su llegada permanecer en la categoría.

ℹ️ Jorge Sampaoli deja de ser el técnico del #SevillaFC. #WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) March 21, 2023

Esta fue la segunda etapa de Sampaoli al frente del Sevilla, el primer ciclo fue en la temporada 2016/2017, en aquella ocasión hizo buena campaña en liga quedando en la cuarta casilla y en Champions League avanzó hasta los octavos de final; el 53 partidos que dirigió dejó 27 victorias, 12 empates y 14 derrotas.

Colores que lleva en el corazón

Sampaoli se despidió de la afición sevillana a través de sus redes sociales, donde expresó el amor que siente por la institución y el buen trabajo realizado esta temporada.

“Me voy con la cabeza alta por la actitud en todos los momentos, porque estamos en cuartos de final de Europa League y porque nos esforzamos muchísimo para sacar esta historia adelante. El fútbol no siempre nos devuelve con alegrías el insomnio que le dedicamos. Pero no tengo dudas de que valió la pena ofrecer y poner el corazón por este escudo”, expresó parte del comunicado del estrenador. View this post on Instagram A post shared by Jorge Sampaoli (@sampaolioficial)

Según varias informaciones el equipo del sur de España ya negocia con José Luis Mendilibar para sustituir a Sampaoli, el técnico con amplia experiencia en LaLiga con equipos como Eibar, Alavés, Levante, Osasuna o Valladolid llegaría esta misma tarde para asumir el banquillo andaluz.

Sigue leyendo:

• Hijo de Negreira habría dado información al Barcelona sobre como tratar a los árbitros para ser favorecido

• ‘Memo’ Ochoa agradeció al capitán de su vuelo tras pasar tremendo susto en un aterrizaje de emergencia

• Malas noticias para Ecuador: Enner Valencia no estará en la fecha FIFA e inicio del nuevo ciclo por lesión