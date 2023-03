KFC desmiente rumor que dice que puedes obtener pollo gratis al llevar una cubeta vacía

KFC desmiente un rumor que estaba corriendo por internet que aseguraba que los empleados del restaurante podrían darte más comida si les llevabas un cubo de la empresa vacío.

KFC dijo que este rumor en realidad es un engaño.

El rumor comenzó cuando un TikToker, que usa el nombre de usuario @itsallenferrell, se volvió viral al publicar un video en donde comentaba el mito de KFC como si fuera real.

@itsallenferrell les hizo creer a sus seguidores podían pedir más pollo si llevaban la cubeta en donde sirven la comida y le piden que lo llene de nuevo.

En el video se puede ver que el joven compra una cubeta de pollo y después se come su contenido. Al terminar, vuelve al mostrador y pide que lo rellenen, a lo que la empleada del restaurante accede y le da más comida.

Incluso la empleada le dice: “Disfruta de tu segunda comida”.

Obviamente, hubo usuarios que no creyeron que el video fuera real. Ahora, KFC ha confirmado que, efectivamente, esa promoción no existe.

“Nos encanta el entusiasmo generalizado por nuestros cubos, pero para aclarar nuestra política, KFC no ofrece rellenarlos de forma gratuita”, dijo la compañía a The U.S. Sun.

“Los excelentes trabajadores de nuestro equipo ya están ocupados preparando deliciosas comidas, y pedimos el respeto y la comprensión de nuestros clientes hacia nuestra gente mientras eliminamos este rumor”, añadió la empresa.

Sigue leyendo:

· Cliente de Buffalo Wild Wings demanda a la cadena afirmando que las alitas sin hueso en realidad solo son nuggets de pollo

· KFC descontinuará 5 elementos populares del menú

· Los 8 restaurantes de fast food con las mejores papas fritas en todo Estados Unidos en este 2023