En plena cena: Revelan la última fotografía de Dani Alves antes de ser enviado a prisión

El histórico futbolista brasileño Dani Alves ya cumplió dos meses desde que está en prisión por presuntamente haber agredido sexualmente a una mujer de 23 años en una discoteca de la ciudad de Barcelona, un hecho que ha afectado gravemente en su carrera deportiva y en su vida personal, llegando al punto de estar en proceso de divorcio con Joana Sanz.

Ahora trascendió en España la última fotografía que le tomaron al icónico defensor del FC Barcelona y de los Pumas de la UNAM, antes de ser detenido por las autoridades, lo que ha generado un gran revuelo al ver que no tenía ni idea de lo que le esperaba.

La fotografía fue difundida a través del programa español ‘Fiesta’, donde detallaron que dicha imagen corresponde al 19 de enero, justo un día antes de que el lateral derecho brasileño fuera detenido para luego realizar una declaración en la comisaría de los Mossos d’Esquadra de Les Corts.

De acuerdo con el programa de televisión y posteriormente reseñado por ‘Olé’, Dani Alves se encontraba dentro de un popular restaurante asiático de Barcelona que visitaba con frecuencia en compañía de algunos amigos.

Me cuentan que él era completamente ajeno a lo que iba a suceder. No era una charla despedida, no era una charla de nada. Él estaba muy seguro de que al día siguiente iba a declarar, pero no tenía ni idea de lo que la presunta víctima declaró. Es una cena de amigos distendida”, detalló la conductora Mónica Vergara.

Actualmente Dani Alves permanece detenido en la prisión de Brians II hasta conocer la decisión de la Justicia española para determinar si realmente es culpable o inocente de los cargos en su contra.

Sigue leyendo:

–Criticas y aplausos a Joan Laporta por sus efusivas celebraciones en la Kings League

–Guillermo Ochoa rompe un nuevo récord con la Selección Mexicana en el partido contra Jamaica

–Nuevo récord: Cristiano Ronaldo se convirtió en el futbolista con más juegos disputados con su selección