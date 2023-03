Chiquis confiesa lo que aprendió de Jenni Rivera: “Se me quitó el miedo”

Chiquis Rivera estuvo de visita en México para un impresionante concierto que ofreció en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. La cantante durante su estancia en el país compartió con la prensa que se dedicó a cubrir el magno evento.

Durante su conversación con los miembros de los medios de comunicación la intérprete confesó varias cosas que aprendió cuando fue asistente de su madre, Jenni Rivera. Chiquis Rivera aseguró que entiende la relevancia que tienen los medios y que no siempre podrá caerle bien a todas las personas

“Yo la verdad, yo siempre he sabido desde que inicié mi carrera que los medios son muy importantes. Desde que estuve con mi mamá como su asistente yo se la importancia. Yo siento que estoy más curtida, yo se que va a haber gente que me quiere y gente que no me quiere y ahora entiendo… Lo que pasa ahora es que se me quitó el miedo, me siento más segura que nunca, yo creo que esa es la gran diferencia”, dijo desde el escenario que prepararon para sus declaraciones a la prensa.

“Yo entendí hace mucho tiempo que la crítica buena y mala es parte de esto. No soy monedita de oro para caerle bien a otros y pues más que nada entender eso y enfocarnos en las personas que nos quieren. Antes no me afectaba y ahora menos” también agregó la cantante que está de gira con su concierto ‘Abeja reina parte II”.

Este tout le acaba de regalar su primer Sold Out y ella lo celebró bailando con un ajustado atuendo negro de jeans y camisa de tranparencias con sostén. Desde un elegante restaurante, Chiquis movió su cuerpo muy feliz por este logro obtenido en su carrera.

La mayor parte de los comentarios que recibió tras este video son positivos y halagan la manera en la que luce su cuerpo en estos momentos. “CHIQUIS LES DISTE UNA BOFETADA CON GUANTE BLANCO A TODOS LOS QUE TE CRITICABAN Y HABLABAN MAL DE TI Y DE TU CUERPO. ESTÁS BELLÍSIMA!”, le dijeron. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

