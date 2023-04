Aleska Génesis presume su cambio de look y la critican por el mensaje que dejó

La venezolana Aleska Génesis vuelve a ser el centro de burlas de los usuarios de la red social de la camarita, y es que ella cuenta con más de cuatro millones de seguidores en la aplicación. Hace pocos días compartió un cambió de look al que decidió someterse, mientras que a muchos dejó impresionados luego de un problema capilar que había anunciado.

“Los caballeros las prefieren Rubias 😏💁‍♀️✨”, fueron las palabras que acompañaron las imágenes compartidas.

Los internautas se tomaron el tiempo para manifestar lo que pensaban sobre las nuevas fotos que estaban viendo, y es que muchos aprovecharon para resaltar un inconveniente con su cabello que se estaba cayendo, así lo dejó saber a mediados del mes de diciembre de 2022.

“La caspa quedó y la alopecia se fue”, “A mi esposo le encanta mi cabello negro y las morenas, no le gustan para nada las rubias”, “Sí rubias, pero inteligentes también”, “Más que rubias… las prefieren inteligentes”, “No sé cuál es el apuro de parecerte a Gaby, ay no”, “Gaby Espino eres tú?”, “Creo que no soy caballero entonces”, “Pero no supuestamente se te había caído el cabello”, “Tu vida gira en torno a lo que prefieren los hombres?”, “La alopecia salió del grupo”, “Pelona por forzar tanto el tinte para ser rubia porque de nacimiento no eres”, “Los caballeros las prefieren sin toques mentales”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

Aleska relata su problema de alopecia

Génesis a través de su perfil en Instagram le explicó a sus seguidores que se encontraba atravesando un fuerte momento en su vida personal, debido a la constante caída de cabello que padecía producto del estrés que aparentemente le habría causado una persona cercana a ella para aquel entonces.

“Mi cabello se ha caído, mi salud se ha visto afectada y esto que tengo en mi cabeza me ha jodid* el autoestima, (estoy sufriendo de Alopecia) no he podido dormir, he tenido insomnios, dolores, estrés emocional, he recibido terapias de ansiedad y esto comenzó hace 3 meses desde que yo decidí cortar totalmente relación y comunicación con una persona que me hizo daño”, escribió en la publicación. View this post on Instagram A post shared by Genesis Aleska (@aleskagenesis)

