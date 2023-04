Vidente mexicana asegura que Antonio Mohamed guiará a Pumas de la UNAM directo al título de la Liga MX

Los Pumas de la UNAM estarían viviendo uno de los cambios más importantes de las últimas temporadas luego de confirmarse la contratación de Antonio “Turco” Mohamed como nuevo director técnico de la institución universitaria, quien además logró un triunfal debut tras vencer 3-1 a Atlético San Luis.

El estratega se perfila como un faro de luz para un equipo que ha enfrentado una enorme cantidad de problemas con sus jugadores y miembros del cuerpo técnico, por lo que ahora solo aspiran a poder alcanzar los puntos necesarios para poder formar parte del repechaje del torneo Clausura 2023 de la Liga MX.

Ahora la llegada del Turco Mohamed se ha visto respaldada con las predicciones de Mhoni Vidente, una reconocida astróloga mexicana que ha asegurado que los Pumas de la UNAM podrán alcanzar el título de campeón del balompié azteca en un lapso de un año; de ser cierto este hecho marcaría el fin de una racha de 12 años sin poder levantar algún título liguero.

“Antonio va a ser campeón. Este semestre no, yo creo que hasta finales (de año) o hasta el otro, porque va a organizar, va a contratar personal, va a contratar al equipo, los va a alinear, porque él es muy duro, no deja que tomen el fin de semana, no reuniones, él los tiene alineados, por eso ha hecho campeones a tantos”, expresó.

“Le va a dar muchas alegrías a la Universidad (Nacional) Autónoma de México, va a poder hacerlo campeón (al equipo), a lo mejor ahorita no, hasta finales o hasta el otro año”, agregó Mhoni Vidente en entrevista para El Heraldo de México.

Para finalizar, la astróloga y tarotista contó una increíble anécdota que vivió con Antonio Mohamed, a quien conoció durante su juventud en un bar de la ciudad de Monterrey.

“Yo lo conocí jovencito, tenía una discoteca que se llamaba La Diosa en Monterrey. Yo me juntaba con mi sobrina y nos vamos al Barrio Antiguo, chiquillas y coquetas; no dice el de la entrada ‘pásenle, señoritas, bienvenida’. Ay yo te conozco, le dice mi sobrina tú eres Mohamed”, resaltó.

