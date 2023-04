Crisis de los huevos: Kraft Heinz se asocia con sitio de citas para que los clientes salgan con granjeros

El precio de los huevos ha sido noticia durante los últimos meses debido a su alto coste. Una compañía de alimentos ha ideado una campaña para ayudar a sus clientes a obtener huevos, posiblemente gratuitos, aunque antes tendrían que acudir a unas citas.

Kraft Heinz, el fabricante del desayuno Just Crack an Egg, se asoció con el sitio web de citas Farmers Only “para dar a los amantes de los huevos la oportunidad de conocer a un granjero y, a cambio, obtener huevos frescos y asequibles”.

Los clientes que compren Just Crack an Egg pueden subir su recibo a http://www.justdateafarmer.com para recibir un código único para una suscripción anual premium gratuita a FarmersOnly.com. La promoción está vigente hasta agotar existencias.

La marca de alimentos reconoce que si idea ofrece una solución no convencional de para facilitar la vida de los consumidores. Aunque justifica que la “crisis del huevo” está complicando la vida de los consumidores, “y la gente está recurriendo a formas no convencionales de obtener sus huevos”.

Farmers Only tiene más de 1.5 millones de granjeros solteros que buscan el amor. “Al asociarnos con FarmersOnly.com, estamos facilitando la conexión de aquellos que buscan huevos; la forma en que obtienen los huevos depende de ellos”, señala Heinz.

El precio de los huevos subió hasta en un 60%

En el último año, el precio de los huevos, uno de los alimentos básicos subió el 70 por ciento su precio. De acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), el precio promedio de una docena de huevos grado A se encontraba a finales del 2022 en $3.60 dólares; en el 2021, para la misma fecha, la docena costaba unos $1.82 dólares.

Si bien el precio de los huevos de nueva cuenta ha bajado en casi un 11% en marzo, siguen siendo un 36% más caros que hace un año.

El motivo del alto costo del huevo

Una de las razones del incremento en el precio del huevo es la pérdida de aves a causa de la gripe aviar. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) reportó un brote que causó la pérdida de más de 57 millones de aves, principalmente pollos y pavos, solo en los Estados Unidos.

Sigue leyendo:

–La lista de los alimentos cuyos precios bajaron en marzo por primera vez en EE.UU. desde septiembre del 2020

–Precios de productos que se venden en línea están cayendo

–Por qué es un error lavar los huevos