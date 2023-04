La casa de Maribel Guardia está repleta de flores para su hijo Julián Figueroa

Maribel Guardia volvió a publicar en Instagram tras haber anunciado el inesperado fallecimiento de Julián Figueroa. La artista costarricense mostró un video de los muchos arreglos florales que adornan su casa en homenaje a su hijo, quien murió a los 27 años producto de un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular.

En el video que recorre las afueras de la residencia y el interior de su casa se ve las muchas flores que la actriz ha recibido tras la partida física del hijo que tuvo con Joan Sebastian.

“Quiero agradecer a la prensa por los más de 25 arreglos que enviaron con recursos personales (no de sus medios), y a todos los amigos y compañeros por todo el amor enviado. Que Dios los bendiga. Gracias por tanto amor”, expresó Maribel Guardia en su cuenta de Instagram.

Sus primeras declaraciones

En las primeras palabras que públicamente ofreció Maribel Guardia tras la muerte de su hijo, ella señaló que no se esperaba tanto cariño ni ver su casa repleta de flores.

“No aterrizaba ayer todavía, pero hoy que llegaron las flores de verdad que la casa está tan linda, llena de flores, de buena energía, de tanto cariño de la gente que yo no me lo esperaba… Lo agradezco y les pido a todos los que nos están viendo que recen mucho por mi hijo, y que recen mucho por nosotros para que podamos tener valor. Y le pido a Dios que a sus hijos los vean crecer, los vean casarse, los vean tener nietos, los vean triunfar y que sus hijos los entierren a ustedes porque no hay dolor más grande que enterrar a un hijo y pasar por este dolor tan grande. No se lo deseo a nadie. Que Dios los bendiga y los guarde en la palma de su mano”, dijo la actriz.

Asimismo, en esas declaraciones que dio en compañía de su nuera Imelda Garza, señaló el motivo por el cuál su hijo no tuvo servicios funerarios. Ella detalló que asío lo decidieron entre ambas, pues Julián Figueroa siempre dijo que cuando su padre Joan Sebastián falleció el no lo pudo llorar bien, debido a los actos funerarios.

“No quise hacer nada en una funeraria porque Julián murió en la casa y porque Julián cuando murió su papá sufrió muchísimo con que lo tuvieran de arriba para abajo. Siempre me dijo yo no pude llorar bien a mi papá y cuando murió Imelda y yo decidimos que mejor lo íbamos a cremar para que también el bebé no viera su cadáver porque iba a ser bien traumático para él”.

