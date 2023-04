La mexicana Elena Reygadas es la mejor chef del mundo del 2023

La mexicana Elena Reygadas es nombrada como la Mejor Chef Mujer del Mundo 2023 en el ranking británico 50 Best.

Reygadas es considerada como “una de las figuras clave en la escena de la comida mexicana contemporánea”.

Con el reconocimiento a Reygadas, 50 Best premia por tercera vez consecutiva a una chef latina. En 2022 el reconocimiento fue para colombiana Leonor Espinosa y en 2021, el nombramiento fue para la peruana Pia Leon.

Elena Reygadas es reconocida por defender los platos tradicionales y la biodiversidad local, una mujer que “está trabajando por el futuro de la gastronomía mexicana”, señala William Drew, director de contenido de World’s 50 Best Restaurants.

La chef mexicana está al frente de Rossetta, un restaurante inaugurado en 2010, ubicado en la colonia Roma de la Ciudad de México; así como de otras cuatro cocinas: Lardo, Café Nin, Bella Aurora y La Panadería de Rosetta.

Rossetta es detallado como un restaurante refinado al que la gente viaja para cocinar. Su menú se distingue por tener platillos basados en los ingredientes mexicanos; se distingue por tener tanto las creaciones de Elena Reygadas como otros platillos más tradicionales.

Lardo, Café Nin y Bella Aurora tienen conceptos casuales amados por los comensales locales y la panadería tiene un estatus icónico propio, describe la marca 50 Best.

La chef mexicana también tiene un proyecto reciente de la publicación de una serie de cuadernos, cuadernos diseñados para acercar a los comensales a una comprensión más profunda de la gastronomía.

En 2014, Reygadas ya había sido votada como la mejor chef la Mejor Chef Femenina de América Latina. La actualmente considerada como la mejor chef del mundo ha tenido un crecimiento gastronómico y como cocinera que va de la mano con su evolución como persona.

“Elena Reygadas tardó mucho en sentirse cómoda siendo el centro de atención. La madre de dos hijos de 46 años, pelo rizado y voz suave claramente no coincide con la idea del chef hiperintenso, abrasivo y obsesivo por el que la cultura moderna ha desarrollado una fascinación, desde The Bear hasta Boiling Point y The Menu”, comparte The Best.

La chef mexicana señala que, con el paso de los años, desarrollo más madurez tanto persona como cocinera. “En algún momento, tuve que abrazar a la persona y la figura en la que me he convertido, porque realmente no tengo una ‘personalidad protagonista’, pero sentí que era una responsabilidad”.

Reygadas dice que ahora entiende que los restaurantes tienen mucho poder. La chef asegura que no solo está enfocada en que todo lo que cocine sea delicioso y en tener un lugar agradable, también quiere ser muy consciente de lo que cocina y a quién le compra.

El trofeo a la mejor chef del mundo se entregará en el mes de junio en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, España.

