El nuevo error de Harry Maguire que le costó la eliminación al Manchester United de la Europa League

Durante los últimos meses el defensor central del Manchester United, Harry Maguire, ha sido objeto de memes en redes sociales debido a una serie de grotescos errores cometidos en el campo que terminaron en costar goles en contra a su equipo.

El jugador británico había estado algún tiempo sentado en la banca desde inicios de 2023 pero el entrenador de Los Diablos Rojos, Erik ten Hag, volvió a confiar en él para el partido de vuelta de cuartos de final de la UEFA Europa League contra el Sevilla, pero su decisión le terminó por costar la eliminación en la competición.

Manchester United y Sevilla llegaban al Sánchez Pizjuán con el global en 2-2 conseguido en Old Trafford. Cuando corría el minuto 8′, David de Gea envió un pase a Maguire, quien estaba al borde del área, pero se terminó complicando y en un intento por pasar el balón a un compañero fue abordado por la ofensiva del equipo español para que Youssef En-Nesyri anotara.

En la segunda parte, concretamente en el 47′ Loïc Badé marcó el 2-0 y el Sevilla ya soñaba con la victoria. Llegaron los minutos finales del encuentro y en el 87′ De Gea fue el responsable de un error fatal que el marroquí Youssef En-Nesyri convirtió en gol.

Finalmente el marcador quedó favorable para el Sevilla 3-0, con lo que el equipo se clasificó a las semifinales de la UEL donde se medirá ante la Juventus en un partido programado para el 11 de mayo en el Juventus Stadium. El choque de vuelta está programado para el 18 del mismo mes en el estadio Sánchez Pizjuán. WHAT WAS DAVID DE GEA DOING THERE?!



