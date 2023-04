Latin AMAs 2023: Quitan a Galilea Montijo de la alfombra roja para poner a Peso Pluma y las redes explotan

Galilea Montijo llegó con un sorprendente vestido a la alfombra roja de los Latin American Music Awards y estaba posando en la sección en la que los famosos dejan que la prensa ver con detenimiento el vestuario con el que decidieron desfilar por la alfombra roja. Lamentablemente, la llegada de Hassan Emilio Kabande Laija mejor conocido como “Peso Pluma” hizo que el momento de la conductora del programa “Hoy” se viera minimizado. Y al público, por decirlo de la mejor manera, esto no le gustó y a muchos les pareció una pesadez.

La conductora incluso le dijo: “Luego te saludo paisano” y muchos aseguran que éste ni siquiera le contestó. Siendo honestos el ángulo no le favoreció al intérprete, es difícil decir si con una sonrisa éste se dio por aludido o no, ya que lo único que tenemos de frente es a la conductora y la espalda de “Peso Pluma”.

Por nuestra experiencia en las alfombras rojas les podemos comentar que estos momentos de pasarela se viven sumamente rápido, porque el ingreso de los famosos va de acuerdo con la aparición de éstos en pantalla. En ocasiones ni siquiera permiten que algunos de los presentadores modelen porque deben ingresar rápido al recinto para probar micrófonos y demás.

Vale agregar que anoche Peso Pluma era uno de los más esperados porque era uno de los que se presentaba en el escenario, junto a él también actuarían Becky G, la artista del género regional mexicano Ángela Aguilar y el cantautor panameño Rubén Blades completaban la lista de intérpretes que cantaron en vivo en los Latin American Music Awards (Latin AMAs), que se celebraron la noche de ayer en Las Vegas. La entrega de premios se emitieron, por primera vez, en transmisión simultánea por Univision, UniMás y Galavisión.

En el caso de Becky G confirmamos que llegó ayer siendo la artista femenina con más nominaciones este año. Y anoche ésta junto a Peso Pluma realizaron el “estreno televisivo” de su más reciente lanzamiento musical, “Chanel”, de acuerdo a un comunicado de la organización. View this post on Instagram A post shared by Becky G (@iambeckyg)

Sigue Leyendo más de los Latin American Music Awards aquí:

· Latin AMAs 2023: Qué dice la canción que Natti Natasha escribió para Raphy Pina

· Latin AMAs 2023: Brilló el respeto, la fusión, la unión de géneros, generaciones e idiomas

· Karol G triunfa en unos Latin American Music Awards 2023 que brillaron por sus homenajes