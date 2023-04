Rey Grupero se quitó la ropa en ‘La Mesa Caliente: sin censura’ y dicen: “Qué evento más deplorable”

Luis Alberto Ordaz Balderas mejor conocido en el mundo del entretenimiento como ‘Rey Grupero‘ este fin de semana protagonizó un nuevo episodio de ‘La Mesa Caliente: sin censura’ que transmiten cada domingo para hablar de la tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos‘ que este lunes 24 de abril llega a su fin.

A su vez, el mexicano ofreció un show a la audiencia de Telemundo donde procedió a quitarse el atuendo que llevaba puesto y así quedar en ropa interior. El hecho se registró luego que Aylín Mujica decidiera no enfrentarse al cara a cara con Dania Méndez, una de las participantes del reality show más popular del momento.

Por ello, la audiencia rechazó que realmente no hayan realizado algo que tenían prometido, pero las mayores críticas se las llevó Ordaz Balderas luego de haberse quitado la ropa y bailar al mismo tiempo. Sin embargo, Carlos Adyan también recibió comentarios negativos, debido a que no vieron correcto la manera en la que lo sacó del escenario.

“Aylín se hizo del miedo de enfrentar a Dania y prefirió ver las decadencias de Rey”, “Ese tipo es TODO lo que está mal en esta sociedad”, “Eso fue parte del show, a él lo retaron y él lo hizo”, “Les gusta festejar todo lo que hace”, “Rey no tiene educación y eso no tiene que ver con el barrio”, “A Cristian le quedó mejor”, “Todo por llamar la atención y lo peor es que la gente lo apoya”, “Se me hizo muy despectivo el conductor que lo aventó”, “Qué vulgar”, “Cuanta ridiculez, todo para llamar la atención”, “Lo único que pudo levantar Aylín al greñas”, “Corriente al no más poder de verdad”, “El peor programa”, “Qué evento más deplorable”, “Te amamos, eres lo máximo“, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

