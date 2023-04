Lewis Hamilton quiere viajar al espacio con Elon Musk y SpaceX: “Me encantaría pilotar”

El multicampeón de la Fórmula 1, Lewis Hamilton, parece nos está conforme la velocidad sobre ruedas y tener los pies sobre la tierra, por lo que busca vivir una nueva experiencia más veloz y literalmente fuera del planeta, por lo que quiere viajar al espacio con SpaceX, la empresa aeroespacial del multimillonario Elon Muks.

Pero Hamilton, un ambicioso de las aventuras, no sólo quiere formar parte del viaje al espacio como un pasajero más, sino que intentaría convencer a su gran amigo, Musk, para que le permita ser parte de la tripulación de la nave.

Sin embargo, teniendo en cuenta que la última misión de SpaceX realizada la semana pasada, fue un completo fracaso luego de que la nave Starship explotara a pocos minutos de haber realizado su despegue, el siete vece campeón de la Fórmula 1, prefiere esperar a que se realicen todas las pruebas necesarias y el viaje se cien por ciento seguro.

“Sí, es verdad, viajaré en algún momento. Pero voy a dejar que vaya otra gente primero porque esas cosas pueden explotar de camino al espacio“, expresó el piloto británico en tono de broma durante una entrevista previa al Gran Premio de Australia que se disputará este fin de semana en Melbourne.

En ese sentido, Hamilton dejó saber que no le importa el destino de dicha expedición puesto que su único interés es ser parte de la tripulación y ser piloto de la nave. “Ha dicho que quiere ir a Marte, pero a mí me daría igual ir a un sitio u otro. Lo que le he dicho es que me encantaría pilotar, pero creo que está todo automatizado“, indicó nuevamente en tono de broma..

Pese a que mantiene una buena amistad con el también dueño de Twitter y Tesla, Lewis Hamilton ha reconocido que se siente “nervioso” cuando ambos entablan una conversación al tiempo que afirma estar impresionado por su “mente extensa” y por su ambición a la hora de transformar la realidad social y tecnológica.

“Elon (Musk) ha venido a mis fiestas en Austin los dos últimos años. Es una cena a la que invito a mucha gente, y nos ponemos a hablar. Pero no resulta fácil hablar con alguien como Elon, porque su mente es muy extensa. Está a otro nivel y eso me pone algo nervioso. Le he preguntado que si de verdad el hombre pisó la luna y cuáles son los próximos objetivos”, explicó, el piloto de la escudería Mercedes.

Lea también:

– Así quedó el Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1 tras el Gran Premio de Australia

– Checo Pérez entró en el top 5 del GP de Australia tras salir en el puesto 20

– Felipe Massa lanza duro mensaje contra Sergio Pérez y minimiza su búsqueda por el título: “Es un piloto inconsistente”