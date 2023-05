A pasajero mayor le cortaron la cara en vecindario “tranquilo”: violencia sin freno en el Metro de Nueva York

Un hombre de 55 años fue golpeado en la cabeza y le cortaron la cara en medio de una pelea a bordo de un tren subterráneo de Nueva York en un vecindario “tranquilo”, el Upper East Side de Manhattan.

La policía reportó que dos hombres tuvieron una disputa a bordo de un tren de la línea 6 a la altura de la estación ubicada en East 77th Street y Lexington Avenue, ayer alrededor de las 5:45 p.m.

La víctima se peleó con otro hombre, quien lo golpeó varias veces en la cabeza y usó un objeto desconocido para acuchillarlo en la cara. No está claro el motivo de la disputa.

El herido fue llevado al cercano Hospital Lenox Hill en condición estable. El sospechoso, visto por última vez con una chaqueta negra y jeans azules, huyó de la estación en dirección desconocida, reportó ABC News.

No se han realizado arrestos ni identificado sospechosos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

Ha sido una semana violenta en el Metro de Nueva York, incluyendo la muerte de un pasajero con problemas mentales por estrangulación a bordo de un tren la tarde del lunes, cuando fue enfrentado por un ex U.S. Marine porque al parecer la víctima estaba amenazando a otras personas. El miércoles el caso fue declarado homicidio, pero al momento no se han anunciado cargos en el polémico caso.

Desde que asumió el cargo en enero de 2022 el alcalde Eric Adams, ex NYPD, anunció varias veces que se duplicaría el número de agentes de la policía de Nueva York en el sistema subterráneo en un reforzado plan de seguridad para hacer frente a la violencia en el caótico Metro de NYC. Pero hasta ahora el crimen y el caos han seguido.

Al mismo tiempo MTA enfrenta pérdidas millonarias por la cada vez mayor cifra de usuarios que acceden sin pagar al Metro y buses. En enero se estimó que unos 3,400 desamparados estaban viviendo en vagones y estaciones del subterráneo.

Además las colisiones de trenes con personas en las plataformas y rieles han experimentado un aumento alarmante de 25% en los últimos cuatro años (2018 a 2022).