Senadora Gillibrand encabeza propuesta de ley para expandir fondos de cupones de alimentos SNAP a más estudiantes universitarios

La senadora demócrata de Nueva York, Kirsten Gillibrand, encabeza la radicación de la Ley de Acceso Mejorado a SNAP (Enhance Access to SNAP Act, “EATS Act”) que busca ampliar la ayuda del Programa de Asistencia Nutricional Suplementario a más estudiantes universitarios de 2 y 4 años que cumplan con los requisitos de ingresos.

La necesidad de esta medida para batallar contra la inseguridad alimentaria resulta más pertinente considerando que las ayudas de emergencia por COVID-19 que expanden la elegibilidad de universitarios al programa SNAP expirarán 30 días después del fin de la Emergencia de Salud Pública el 11 de mayo pasado.

El 9 de mayo, la senadora encabezó un evento de prensa en Baruch College de NYC para hablar de la medida.

La legisladora destacó que, desde antes de que iniciara la pandemia, la crisis alimenticia impactaba a estos estudiantes.

“Si es aprobado, esto haría que unos 290,000 universitarios en Nueva York fueran elegibles a SNAP“, destacó la demócrata.

“Nosotros necesitamos simplificar la elegibilidad para beneficios críticos de SNAP para combatir la inseguridad alimentaria que atormenta a los estudiantes de bajos ingresos en todo Nueva York y el resto del país”, insistió la congresista.

Datos de The Hope Center for College, Community and Justice, la inseguridad alimentaria impacta a un 39% de los estudiantes en instituciones de dos años de estudios y un 29% a alumnos de instituciones de cuatro años. Además, un 75% de estudiantes de origen indígena y 70% negros en instituciones de estudios de dos y cuatro años experimentan necesidades alimentarias.

“El EATS Act eliminaría los impedimentos de trabajar por comida para estudiantes de bajos ingresos y aseguraría que unos 4 millones de estudiantes de estos centros a nivel nacional puedan acceder a los beneficios SNAP necesarios para aprender y prosperar. Los estudiantes universitarios no deberían tener que escoger entre comida o educación y el tiempo de actuar es ahora”, planteó Gillibrand.

Bajo las disposiciones actuales, la elegibilidad no necesariamente se extiende a los estudiantes que viven en los centros universitarios y tampoco a los que no trabajan al menos 20 horas a la semana o participan en programas de estudio y trabajo federal o estatal, detalles que busca cambiar la propuesta de ley.

La legislación tiene como coauspiciadores a los senadores demócratas Cory Booker, Peter Welch, Sheldon Whitehouse, Chris Van Hollen, Richard Blumenthal, Alex Padilla, Ron Wyden, Bob Casey, y al independiente Bernie Sanders.

También la semana pasada los representante demócratas de North Carolina y California, Alma Adams y Jimmy Gómez, respectivamente, encabezaron la introducción de la versión de esa medida en la Cámara baja.

Gillibrand presentó recientemente “Puerto Rico Nutrition Assistance Fairness Act” (Ley de Asistencia Nutricional Justa de Puerto Rico) que busca que el territorio sea tratado en igualdad de condiciones que los estados en cuanto a los fondos asignados para asistencia alimentaria.

Desde el 1981, cuando Puerto Rico fue sacado del programa SNAP, las asignaciones se realizan bajo una estructura en bloque, lo que implica no solo una reducción en la cantidad de dinero federal que reciben los beneficiarios en la isla, también poca flexibilidad para ampliar las asignaciones en casos de emergencia como huracanes.

La intención de la senadora y de otros aliados en Senado y Cámara de Representantes es que la medida para ampliar SNAP para ciudadanos estadounidenses en Puerto Rico sea incluida en la nueva Ley Agrícola (Farm Bill 2023) que negocian republicanos y demócratas en el Congreso federal.

Sigue leyendo:

10 datos clave de la propuesta en el Congreso para incluir a Puerto Rico en el programa de “cupones de alimentos” SNAP a través de la “Ley Agrícola” (Farm Bill 2023)

3 estados de EE.UU. en los que beneficiarios de SNAP reciben dinero extra para alimentos tras fin de fondos de emergencia por pandemia