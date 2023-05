Una boxeadora y modelo de OnlyFans se le declara a Pep Guardiola: “Es muy hot”

Con la llegada de OnlyFans muchas deportistas han complementado sus carreras incursionando en esta plataforma digital, es el caso de Elle Brooke una boxeadora británica que hace poco se abrió una cuenta en la red social para aprovechar y monetizar el impacto de sus más de 700,000 seguidores.

La deportista no solo es fanática del boxeo, disciplina que práctica, sino también del fútbol y es hincha del Manchester City. Equipo que actualmente es líder en la Premier League y disputará un cupo a la gran final de la Champions League ante el Real Madrid.

Hace poco en una entrevista para Betting Sites la modelo y boxeadora reveló lo que opinaba del entrenador y algunos jugadores del equipo Citizen e hizo una importante declaración hacía el estratega español Pep Guardiola, afirmando que: “Es muy hot. Está más guapo ahora que cuando solía tener pelo. Es como un rey español”, comentó Brooke.

La inglesa de 25 años siguió nombrando sus jugadores favoritos de su equipo, entre los que destacan: Jack Grealish, Phil Foden, John Stones y Kyle Walker. Hasta aprovechó para declarase también a Mason Mount, jugador del Chelsea.

“Mount es hot. No creo que venga al City este verano, aunque tampoco creo que realmente lo necesitemos”, analizó la boxeadora, pues el futbolista del equipo “Blue” saldría esta temporada del equipo, aunque sin rumbo confirmado

Brooke además comentó que uno de sus deseos es algún día entrar desnuda al campo del Etihad Stadium, aunque el hecho de que le puedan prohibir la entrada no le gusta. “Me prohibirían entrar al Etihad de por vida. Siempre he pensado en invadir el campo, pero no quiero que me prohíban la entrada. Tendría que ir por el campo de entrenamiento con una petición para que todos los jugadores la firmaran para dejarme volver al campo”.

Carrera en el boxeo

Brooke inició su carrera en el boxeo apenas en julio de 2022 y en aquella oportunidad debutó con victoria. Hoy en día tiene un récord de 3-0 y el próximo 1 de julio se enfrentará a Jully Poca en el 3Arena de Dublín.

