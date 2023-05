Quinceañero apuñaló a otro adolescente en parque de Nueva York

Un quinceañero fue arrestado ayer y acusado de intento de homicidio por presuntamente apuñalar a otro adolescente en un parque de Brooklyn (NYC) a principios de este mes.

La policía dijo que el acusado, cuyo nombre no fue revelado debido a su edad, apuñaló repetidamente a un joven de 18 años en medio de una pelea dentro del Parque McLaughlin en el vecindario Vinegar Hill poco antes de las 5 p.m. del 3 de mayo

La víctima sufrió múltiples puñaladas en el torso y fue trasladado de urgencia al New York-Presbyterian Brooklyn Methodist Hospital en condición estable. El joven de 15 años, que vestía una sudadera con estampado de esqueleto, salió corriendo después del sangriento encuentro, pero fue captado por cámaras de seguridad.

No está claro el motivo de la trifulca. Los policías esposaron al menor ayer a las 10:30 a.m. y lo acusaron de intento de homicidio, asalto y posesión criminal de un arma, reportó New York Post.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Los jóvenes son cada vez más protagonistas en la violencia armada de Nueva York como víctimas y victimarios, particularmente balaceras y ataques con armas blancas. El lunes un adolescente de 18 años murió baleado cuando huía de recibir puñetazos y patadas en una golpiza de pandillas en una calle de El Bronx (NYC).

La pandemia, el clima anti policial y la reforma penal han sido identificados como factores que han disparado el crimen en la ciudad. En septiembre un informe de NYPD encontró que la reincidencia entre los adolescentes había aumentado drásticamente durante los últimos cinco años y el número de pistoleros y sus víctimas menores de edad se había triplicado.