Clarissa Molina con un sexy conjunto deportivo compartió algo “sumamente especial”

La presentadora de televisión Clarissa Molina el pasado viernes compartió una significativa postal en la red social de la camarita. La foto se debe a un nuevo e importante paso en la carrera de la dominicana, debido a que se ha alejado de manera momentánea de la televisión para poder asumir un nuevo reto en la actuación.

Santiago de los Caballeros, ubicado en República Dominicana, fue el gran protagonista de la imagen que ella subió a su perfil, donde aprovechó para resaltar la importancia de las vivencias cuando son niños, y sin duda, es de gran emoción porque está grabando en esa zona la película ‘Perdiendo el juicio’.

Molina sorprendió a sus más de tres millones de seguidores, tras resaltar las bellezas del país que la vio crecer, mientras que su esbelta y tonificada figura se terminó robando las miradas por el conjunto deportivo ceñido al cuerpo que lució para dejar grabado no solamente en su memoria, también para compartir con el resto la importancia que tiene para ella.

“Filmar una película en el mismo lugar donde ibas cuando chiquita a jugar con tus hermanos, volar chichiguas, pasar rato en familia, disfrutar del carnaval o simplemente dar una vuelta por el monumento para salir de la casa, es sumamente especial. ¡Qué día el de hoy! Gracias papá Dios“, fueron las palabras que acompañaron la publicación realizada en Instagram

Los internautas de la red social de la camarita compartieron su opinión en la publicación que realizó la modelo profesional, y es que varios aprovecharon para destacar lo bien que luce su cuerpo tras el esfuerzo físico que hace constantemente en el gimnasio. A su vez, algunos solamente destacaron la importancia de los recuerdos de la infancia, así como los lugares extraordinarios que tiene República Dominicana.

“Santiago, tan hermoso que es”, “La verdadera obra de arte son tus brazos y tu espalda, Parcera clari!!”, “Dios y sus propósitos”, “Wwaaaooo que bien que disfrute mucho en nuestra ciudad corazón”, “Te comprendo. Es lo mismo que me pasa cada que me toca filmar en la Zona Colonial. Es como caminar dentro de tus propios sueños”, “Mi ciudad, los mismos recuerdos que yo tengo, nunca los olvidaré”, “Mi amor quiero verte, cómo es posible que estés en Santiago y no me hayas dicho nada”, “Esos recuerdos de infancia, no tienen precio”, “Bendiciones mi sobrina hermosa Dios te siga bendiciendo grandemente eres espectacular”, fueron algunas reacciones registradas en el post.

