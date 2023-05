Publican el detrás de cámaras de Karol G en su última portada de revista

W Magazine ha publicado cómo fue el proceso de las fotos que le realizaron a Karol G para su revista. La famosa publicación a través de su cuenta de TikTok reveló el detrás de cámaras de todo lo que fue este trabajo fotográfico que encantó con la colombiana.

En el video se ve a la artista con sus diferentes cambios de look siendo maquillada, peinada, acomodando detalles por aparte del equipo de producción, posando para las fotos y todo lo que concierne a un trabajo de esta magnitud.

Se les ve a los involucrados haciendo su mejor trabajo para lograr que las fotografías queden al máximo nivel. Con diversos atuendos y un mismo espiando de cola alta y otra cola baja, fue que la intérprete de ‘Provenza’ posó para estas fotografías.

“Miren las fotos tan lindas que me hicieron para W magazine. Gracias @wmag por invitarme a compartir los logros de mi carrera”, dijo la colombiana al compartir en su cuenta de Instagram todo lo que fue el resultado de esta sesión fotográfica, que llega pocas semanas después del escándalo que protagonizo junto a la revista GQ.

Y es que esa famosa publicación editó las fotos de la colombiana y muchos de sus fanáticos reclamaron que lucia irreconocible. Incluso Karol G emitió un comunicado expresando su inconformidad con la revista y señalando que hicieron caso omiso a su opinión acerca de las imágenes.

“No sé ni por donde empezar este mensaje… Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural. Agradezco la revista oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios. Entiendo las repercusiones que puede tener esto, pero más allá de sentir que es una falta de respeto a mí, es a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad”.

