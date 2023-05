Un caso en el Yankee Stadium: Así ingresó a las gradas la ardilla que sorprendió a los aficionados

El partido entre los New York Yankees y los Baltimore Orioles disputado este 23 de mayo se convirtió en una verdadera fiesta y no solo por la victoria de los ‘Bombarderos del Bronx’, sino por un suceso que dejó a todos los fanáticos boquiabiertos y que sin duda alguna no olvidarán en un tiempo cercano.

Los aficionados presentes en las gradas del Yankee Stadium vivieron un peculiar momento en el que una ardilla corrió por la barda para intentar huir por el susto que sufrió ante la gran cantidad de personas que estaban presentes, aunque fueron más bien los aficionados quienes terminaron más asustados.

El hecho se dio a conocer a través de un video difundido en redes sociales en el que se puede ver como el pequeño animal corre por el borde de la barda y cada uno de los aficionados realizó una divertida cara de susto y asombro al verlo.

Luego de correr por varios metros terminó cayendo del borde de la barda hasta el terreno de juego en un salto mayor a los dos metros; para fortuna de la ardilla utilizó todas sus cualidades para caer sin ningún problema.

Se presume que la ardilla pudo ingresar al estadio en horas de la tarde, justo antes de iniciar el partido debido a la gran cantidad que se puede encontrar en toda la ciudad de Nueva York; estos animales silvestres forman parte del ecosistema metropolitano gracias a las amplias áreas verdes que se encuentran por Central Park.

Esta no es la primera vez que uno de estos animales logra hacer revuelo en un partido de las Grandes Ligas; durante la temporada pasada apareció una en el partido de los Chicago Cubs y los Pittsburgh Pirates.

Asimismo, otra ardilla decidió tomar protagonismo en pleno compromiso entre los Detroit Tigers contra los St. Louis Cardinals; esta no resulta extraño porque en años anteriores se han visto en el Busch Stadium.

