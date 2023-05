¿Pensando en el retiro? LeBron James todavía podría jugar con su hijo Bronny James

Luego de una humillante barrida por parte de los Denver Nuggets con un 4-0 en la serie final de la Conferencia Oeste de la NBA ante Los Ángeles Lakers, LeBron James se mostró desanimado y puso en duda su futuro en el deporte del que ha sido amo y señor durante los últimos 15 años. “No me gusta decir que fue un año exitoso porque no juego por nada que no sea ganar campeonatos en este punto de mi carrera (…). No es divertido para mí no ser capaz de ser parte de las Finales”, dijo James en la rueda de prensa posterior al partido.

Sin embargo, aún existe un motivo para que LeBron James siga jugando en la NBA y es su hijo Bronny. Hace unos meses, LeBron dejó saber su deseo de jugar con Bronny James: “Quiero que llegue a la NBA (…) Quiero estar en la cancha con él, creo que sería un momento increíble.”. Luego que Bronny anunciara que jugará para la Universidad de Sur de California (USC), el mayor anotador en la historia de la NBA reafirmó que quería jugar con su hijo, pero asegurando que “sólo porque esa sea mi aspiración o mi meta, no significa que sea la suya. Y estoy absolutamente de acuerdo con eso”.

Tras firmar con los Trojans (el equipo de la USC), Bronny James está a un paso más de llegar al mejor baloncesto del mundo y se espera que su primera temporada de revelación del gran talento que tiene. De acuerdo con proyecciones de ESPN, Bronny está entre los 10 primeros posibles “picks” del NBA Draft del 2024, ya que según las reglas de la liga, debe haber pasado un año desde su graduación de la secundaria, además de haber cumplido 19 años, para ser considerado para el Draft.

El sueño no está tan lejos

Esta sería una meta cumplida para el alero de 38 años, aunque aún no existe claridad sobre su permanencia en la liga. En la misma rueda de prensa posterior al último juego con los Nuggets, James aseguró que tiene “mucho en lo que pensar. Solo personalmente siguiendo adelante con el juego del baloncesto, tengo mucho en lo que pensar”.

“No he pensado sobre el próximo año. Tuvimos una gran racha pero nos quedamos cortos en nuestra meta que es ganar campeonatos. Sobre eso gira esa franquicia. Y perder es decepcionante”, sentenció LeBron al final de la rueda de prensa.

A pesar de la barrida, LeBron se echó a los Lakers a los hombros en el último encuentro, ofreciendo un estupendo accionar de 40 puntos (15 de 25 tiros), 10 rebotes y nueve asistencias.

