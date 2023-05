¿Qué dice ‘Cazzualidades’, la canción que Christian Nodal le escribió a Cazzu?

Christian Nodal ha contagiado al mundo de su amor por Cazzu a estrenar ‘Cazzualidades’, la canción que le escribió a su amada con quien espera su primer bebé.

Las redes sociales se incendiaron luego de que los internautas escucharan el tema que cuenta con un lujoso y elegante video musical, donde al final Cazzu presume su embarazo en un precioso vestido rojo.

Esa escena final es la única en la que se vislumbra la pancita de embarazada de la rapera argentina, quien también lució una peluca rubia en varias partes del audiovisual y otros elegantes vestidos que resaltaron su belleza.

‘Cazzualidades’ cuenta la historia de amor entre ambos y Nodal revela que Cazzu estaba metida en su mente, pero bajó hasta su corazón y nació esta historia de amor que está a la espera de su primer hijo.

A continuación te compartimos la letra de la canción:

Una noche de pasión lleva una vida de deseos

Puede que no sea Romeo, pero a mi Julieta quiero

Desde esa noche yo siempre la encuentro en mis sueños

Lo triste es cuando despierto y solo está en mi pensamiento

No, no miento cuando digo

Que contigo lo vivido ha sido

Como un paraíso hecho en piel

Desde lejos es testigo еl reloj que tanto miro

Porque no vеo la hora pa’ volver

Y hablar de amor, solos tú y yo

Con la luz de la luna en los labios Fernet, más calientes que el sol

Pa’ hablar de amor, pa’ hablar de vos

Cuéntame tus secretos, sé qué hacer con esto, amarte mejor

Dime quién eres y por qué paras el tiempo

¿De mí qué quieres? Que yo te lo doy contento

Y si me arrepiento, tranqui, te cuento

Los que aman de verdad nunca terminan perdiendo

Si estoy sonriendo es por tu culpa

Quiero bailarte al ritmo de una cumbia

A Cazzu tú eres lo que buscaba

Nah, tú eres mejor de lo que me tocaba

Dime si te ha pasado

Que así tan de repente

Alguien se mete en tu mente

Y ya no quiere salir

Así me pasó contigo

Pero tú bajaste al pecho

Sin razón y sin derecho

Pero me gustas ahí

Pa’ hablar de amor, solos tú y yo

Con la luz de la luna en los labios Fernet, más calientes que el sol

Pa’ hablar de amor, pa’ hablar de vos

Cuéntame tus secretos, sé qué hacer con esto, amarte mejor

Pa’ hablar de amor y casualidades

Pa’ hablar de amor y casualidades

Pa’ hablar de amor y casualidades

Pa’ hablar de amor y casualidades

