Robert Ergas emocionado por jugar con Pumas de la UNAM: “En México hay un nivel muy alto”

Los Pumas de la UNAM ya están trabajando en mejorar sus filas de la mejor manera posible para el torneo Apertura 2023 de la Liga MX, por lo que recientemente anunciaron la contratación del uruguayo Robert Ergas, quien justamente se sometió a los respectivos exámenes médicos y físicos para cumplir con su presentación oficial como nuevo refuerzo.

Luego de finalizar todos estos procedimientos médicos, el exjugador del Defensor Sporting de Uruguay conversó con los medios de comunicación presentes y destacó que se siente bastante agradecido con la directiva y emocionado por llegar a México para jugar en esta liga que se ha vuelto una de las más competitivas del continente.

“Me comentó mi empresario que el club se había comunicado y que era un deseo del entrenador. En cuanto me dijo eso le dije que hiciera todo lo posible y que inclusive en lo económico no sería un problema venir”, expresó.

“El último lapso que no tuve continuidad fue realmente por rechazar oferta, porque económicamente no eran buenas para mi familia ni para mí y prioricé el estar más tiempo con mis hijos, con mi familia que hace mucho tiempo estaba fuera del país y bueno más que nada por eso”, agregó.

Asimismo, Ergas aseguró que el nivel en México ha crecido exponencialmente en los últimos años, por lo que confía en tener un buen reto para el torneo Apertura 2023 de la Liga MX.

“La verdad muy alto (el nivel de la Liga MX), es la realidad, hoy en día en Sudamérica creo que está Brasil, México y Argentina“, concluyó el nuevo jugador de los Pumas de la UNAM para TUDN.

A pesar que el charrúa tuvo su último partido como jugador profesional en noviembre de 2022, Ergas siempre destacó en el terreno de juego por su estilo, siendo una pieza fundamental en la plantilla del Sporting.

Sigue leyendo:

–Veljko Paunovic contento por el empate ante Tigres: “Cumplimos el objetivo de no recibir gol”

–Juan Ignacio Dinenno pone en duda su continuidad con Pumas de la UNAM: “Es difícil dar garantías”

–Carlos Salcedo llegó a Ciudad de México para firmar su contrato con Cruz Azul: “Siempre me visualicé jugando en la capital