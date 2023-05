Kylian Mbappé sorprende a Lionel Messi y le envía un potente mensaje tras ganar el MVP de la Ligue 1

El futbolista francés y principal figura del París Saint Germain (PSG), Kylian Mbappé, demostró que se mantiene como una de las grandes figuras del futuro al recibir el premio al Jugador Más Valioso de la Ligue 1 por parte de la Unión de Futbolistas Profesionales de Francia (UNFP) este lunes.

Un hecho curioso es que la ceremonia no contó con la presencia del delantero argentino y también figura del PSG, Lionel Messi, quien viajó a la ciudad de Barcelona para estar presente en el concierto de la banda de rock Coldplay; a pesar de esta ausencia el joven delantero francés se acordó del actual campeón del mundo tras recibir el premio como el MVP del torneo europeo.

Esta fue la cuarta ocasión en la carrera de Kylian Mbappé en la que recibir el premio (los cuatro de manera consecutiva) y durante su discurso de agradecimiento mencionó a Messi por todo el apoyo y conocimiento que le ha brindado desde que llegó al club; ‘La Pulga’ terminó integrando el equipo ideal de la temporada junto a otras grandes figuras como Donatello, Nuno Mendes y Achraf Hakimi.

“Me gustaría felicitar al Lens que tuvo una temporada excelente. También a Jonathan David y Leo (Messi), que me ayudó mucho. Es un privilegio jugar con futbolistas así en el PSG. Me gustaría agradecer al personal, a todos los que nos permiten seguir ganando. Este récord es un placer, siempre quise dejar mi nombre en la historia de este campeonato”, expresó Mbappé.

“Estoy muy contento. Seguiré aquí la próxima temporada”, concluyó el delantero galo al desmentir los rumores que nuevamente lo vinculan con su posible fichaje con el Real Madrid español para la próxima temporada del balompié internacional.

Kylian Mbappé logró batir las porterías rivales en 28 oportunidades durante la temporada 2023 para poder consagrarse como el máximo artillero del campeonato francés; Messi terminó liderando la tabla de asistencias al generar 16 ocasiones de gol (11 de estas fueron justamente para el propio Mbappé).

“Hemos podido ganar el título y por ello quiero agradecer a todos los futbolistas, al personal, a la presidencia y toda la gente que está detrás de escena, ya sea personal médico, delegados, administrativos y todos los que nos permiten estar en las mejores condiciones para poder seguir ganando, que es algo muy difícil”, concluyó.

