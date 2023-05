Ron DeSantis se defiende de Trump, quien lo acusó de mal manejo de la pandemia: “Toda su familia se mudó a Florida durante mi mandato”

Una de las características más notorias de la campaña política del ex presidente (y candidato) Donald Trump en el último mes ha sido la de criticar constantemente al gobernador Ron DeSantis, quien anunció recientemente su intención de llegar a la Casa Blanca en 2024.

Una de las más recientes críticas de Trump hacia DeSantis tuvo que ver con el manejo del gobernador de Florida de la pandemia por COVID-19. “¿Por qué dicen que “DeSanctus” hizo un buen trabajo? Nueva York tuvo menos muertes. Y también cerró el estado e incluso sus playas” que DeSantis, dijo Trump en un video reseñado por el portal de noticias The Hill.

DeSantis, que ha preferido mantenerse al margen de la controversia con Trump, no se quedó callado esta vez, y se defendió del cuestionamiento del ex presidente de EE.UU.

“Esto es nuevo. Seis meses atrás, jamás hubiera dicho algo así. De hecho, solía recalcar qué tan buen estado era Florida“, dijo DeSantis en una rueda de prensa a la corresponsal Kellie Meyer de NewsNation a propósito de los comentarios de Trump.

Y agregó que: “Demonios, toda su familia (la de Trump) se mudó a Florida durante mi mandato“.

Los datos del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) corroboran parte de la afirmación de Trump: Florida, efectivamente, fue el tercer estado con más muertes causadas por COVID-19 en el año 2021, por delante del estado de Nueva York.

No obstante, The Hill también reseñó que la tasa de muerte por cada 100,000 habitantes durante 2021 en Florida no fue la más alta del país. Específicamente, Florida quedó en el lugar 18.

Pese a ello, DeSantis sí ordenó que se instaurara un período de cuarentena en Florida, así como el cierre de todos los negocios (a excepción de los denominados como esenciales). Más bien, DeSantis fue cuestionado por implementar esta medida más tarde que otros gobernadores de EE.UU., pues lo hizo en abril de 2020.

El gobernador de Florida también fue criticado por levantar la cuarentena a finales de 2020, cuando el número de casos y de hospitalizaciones era más elevado, de acuerdo con CNN.

