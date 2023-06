‘Mela Melaza’, personaje de Francisca, estrenó nuevo look en ‘Despierta América’

Mela Melaza se ha robado el corazón de miles de los televidentes de ‘Despierta América’ desde que comenzaron sus apariciones en el show matutino de Univision. Este personaje interpretado por la dominicana Francisca ha sido uno de los más queridos de los seguidores y ahora ha recibido elogios por su cambio de look.

Y es que el personaje ahora tiene el estilo que su intérprete presume: trenzas. Este peinado legó a Mela, quien lo ha lucido recogido en moños altos y lo ha presumido por todo el set del programa. “@melamelazaoficial llego estrenando nuevo look y su sonrisa lo dice todo”, dijeron en ‘Despierta América’ al publicar el video.

Los seguidores del show han reaccionado ante este nuevo look de Mela y en general al personaje: hay televidentes a los que les gusta mucho este personaje de Francisca, mientras a otros no les causa ni un poco de gracia.

“No le encuentro ni una gracia a este personaje”, “Me encantan, me encanta tu contenido, bendiciones te mando un beso y un abrazo”, “Melaaa está más buena moza”, “Como presentadora lo mejor, muy educada y muy profesional, Pero como cómicas dejas mucho que desear eso no es lo tuyo”, “El segmento es importante sobre todo si está ella. Me encanta su nuevo luss” y “Mela deberías cambiar de vestimenta de vez en cuando. Solo una sugerencia” son parte de esos comentarios que ha recibido.

Mela y Meche

Mela junto a Meche, el personaje interpretado por Raúl González, son una de las duplas más queridas de ‘Despierta América’ y recientemente aparecieron juntas de nuevo y han estallado las opiniones del público.

Los internautas dicen que les encantaría ver mucho más de estos dos personajes desde el programa. “Buenísimo!!! Qué buen junte. Felicidades colegas”, “Mela siempre nos hace reír”, “Francisca yo vería con muchísimo gusto un programa entero contigo. Entrevistando, actuando, lo que sea, tienes un carisma y un talento inagotable, qué bárbara! Y bueno, tú y Raúl juntos, una bomba” y “Mela siempre se roba el show”, le dijeron a Francisca.

