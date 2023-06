Patrice Evra se une a la lucha contra el racismo: “El deporte es una plataforma poderosa para combatirlo”

El mundo del fútbol sigue inmerso en la fuerte polémica racial que se registró contra el brasileño del Real Madrid, Vinícius Jr., en el partido protagonizado contra el Valencia en Mestalla; ante este hecho el exfutbolista Patrice Evra aseguró que el fútbol y el deporte en general es una “plataforma poderosa para poder combatirlo” y cambiar las cosas que se registran en los estadios.

Estas declaraciones las realizó el excapitán del Manchester United y de la selección de Francia durante la última sesión de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) celebrado en la ciudad de Londres, en Inglaterra; dicha asamblea estuvo dedicada a abordar la violencia en el deporte y fue organizada por el Comité de Cultura, Ciencia, Educación y Medios de Comunicación.

Posterior a su ponencia, Evra detalló a la agencia EFE que el racismo ha estado presente desde hace muchas décadas en todo el mundo y que Vinícius Jr. no ha sido el único jugador que se ha convertido en víctima de estos ataques por parte de los aficionados. El exjugador destacó que el deporte puede ayudar a “cambiar las cosas” y que las redes sociales también son una plataforma muy importante para poder lograr el objetivo.

“No quiero señalar a España porque (el racismo) sucedió en Francia, en el Reino Unido, en muchos países diferentes. Pero si realmente queremos hacer algo, creo que podemos, tomará tiempo. Creo que en la vida si realmente quieres detenerlo, puedes hacerlo. Puedes hacerlo. Por eso digo que si les tocas los bolsillos, lo harán (en referencia al dinero en el fútbol)… Pero lo que le ha pasado a Vinícius no me sorprende porque no es la primera vez, y el silencio es un crimen”.

Evra, de 42 años y nacido en Senegal, descartó que prohibirle la entrada a los fanáticos sea la solución correcta para combatir el racismo y que para lograr un verdadero cambio se deben crear estrategias que puedan generar una diferencia en el pensamiento de las personas.

“No es la solución; es un buen comienzo, pero no es la solución porque si yo soy una persona racista y voy al estadio y tengo un comportamiento racista y me prohíben (ir), ¿qué aprendí? Vuelvo a casa y seré aún más racista”, detalló Evra.

El histórico jugador francés también solicitó que la violencia y el racismo en el deporte sean tratados como temas de alta prioridad, así como la forma en la que se ayudan a los niños para que comuniquen si han sido víctimas de abuso.

Sigue leyendo:

–Revelan nuevas declaraciones de la prima de la víctima de Dani Alves que complica su situación

–Fernando Ortiz se muestra enfocado de su nuevo trabajo con Rayados de Monterrey: “No hay que temerle a la palabra campeón”

–Dallas Cowboys se convirtió en el equipo con más ganancias del mundo con $1,171 millones de dólares, según Forbes