Whiskey de Bowmore y Aston Martin se vende por más de $275,000 dólares

Una botella de whisky escocés puro de malta de 52 años de antigüedad “Mokume Edition”, único en su tipo, acaba de venderse en $279,800 dólares.

La valiosa botella de whisky fue elaborada en por la compañía escocesa Bowmore Distillery y Aston Martin, el fabricante de automóviles de lujo.

Tomorrow, two worlds unite with the auction of ARC-52 Mokume Edition at @Sothebys.

All proceeds directed to the The Bowmore Legacy – a dedicated fund to support vital initiatives in Islay's distilling industry.@astonmartin #Bowmore #BowmorexAstonMartin #BowmoreARCMokume pic.twitter.com/GOTUkiM6C5

